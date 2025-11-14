Colombia vs Nueva Zelanda cambia de hora, ¿quién ganará según la IA?

Sin mucho preámbulo: el partido amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda, programado para este sábado 15 de noviembre en Fort Lauderdale, ya no será a las 7:00 p. m. como se había anunciado inicialmente.

La organización confirmó un ajuste de última hora y el pitazo inicial se correrá 30 minutos más, por lo que el juego empezará a las 7:30 p. m. (hora colombiana).



El cambio tomó por sorpresa a varios hinchas que ya tenían organizada su agenda con el horario inicial, especialmente quienes compraron boletas o planeaban verlo desde Colombia. Sin embargo, la modificación no altera mayor cosa en la logística del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que continúa con su cronograma habitual en territorio estadounidense.

La Selección Colombia llega motivada a este amistoso, que hace parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Esta será una de las últimas dos pruebas del año, y el cuerpo técnico busca aprovecharlas al máximo para seguir ajustando la base del equipo titular que enfrentará las Eliminatorias el próximo año.

Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Rafael Santos Borré, Richard Ríos y David Ospina ya están concentrados en Fort Lauderdale, listos para asumir un duelo que, aunque sea amistoso, despierta gran expectativa entre los aficionados, que esperan un cierre perfecto del 2025 futbolístico para la ‘Tricolor’.



Nuevo horario confirmado para Colombia vs Nueva Zelanda

El partido de este sábado presenta la siguiente modificación:



Horario inicial: 7:00 p. m. (COL)

7:00 p. m. (COL) Nuevo horario oficial: 7:30 p. m. (COL)

7:30 p. m. (COL) Fecha: sábado 15 de noviembre

sábado 15 de noviembre Lugar: Fort Lauderdale, Estados Unidos

¿Quién ganará el partido? Esto dice la inteligencia artificial

La pregunta del millón en la previa del amistoso es quién llega con mayor probabilidad de quedarse con el resultado. Para resolverlo, se consultaron varios modelos de análisis basados en inteligencia artificial que proyectan el comportamiento de los equipos según rendimiento reciente, estado físico y regularidad en sus últimas presentaciones.

Las simulaciones señalan que Colombia parte con una ventaja considerable frente a Nueva Zelanda. La IA destaca el momento individual de varios jugadores claves, especialmente en ataque, donde la ‘Tricolor’ muestra un nivel más alto y mayor frecuencia de llegadas al arco rival.

Según el modelo consultado, Colombia tiene más del 70% de probabilidad de ganar el partido. Nueva Zelanda, por su parte, aparece con una probabilidad baja de imponerse, respaldada en un estilo más físico, pero con menos capacidad para sostener ritmo y presión ante selecciones con mayor peso ofensivo.

El empate queda como un escenario posible, aunque menos probable frente al rendimiento reciente del seleccionado colombiano.