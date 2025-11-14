Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
CINE A MIL PESOS EN BOGOTÁ
EVACÚAN UNIVERSIDAD CATÓLICA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores

Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores

DIMAYOR confirmó cómo se jugará la fase definitiva de la Liga BetPlay 2025-II y ya se conocen los duelos que subirán la temperatura en cada fecha.

Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores
Así quedan los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Foto: @DIMAYOR
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

La Liga BetPlay 2025-II entra a los cuadrangulares semifinales, donde solo quedan los ocho clasificados que lucharán por la estrella de fin de año. Tras el sorteo de DIMAYOR, así quedaron conformados los grupos:

Grupo A

  • Independiente Medellín
  • Atlético Nacional
  • Junior de Barranquilla
  • América de Cali

Grupo B

  • Deportes Tolima
  • Atlético Bucaramanga
  • Fortaleza CEIF
  • Independiente Santa Fe

Los cabezas de serie: DIM y Deportes Tolima, por su campaña en la fase regular cuentan con privilegios, que sulen pesar sobre todo cuando la tabla y el calendario se van reduciendo.

Primera fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025

Los duelos de arranque ya están confirmados, quedaron así:

Primera fecha (miércoles 19 y jueves 20 de noviembre):

Grupo A

  • Junior vs Independiente Medellín
  • Atlético Nacional vs América de Cali

Grupo B

  • Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe
  • Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima

Este arranque llega con dos clásicos que son Nacional–América y Junior–DIM.

Segunda fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025

DIMAYOR organizó los enfrentamientos de la siguiente manera: miércoles – domingo – miércoles hasta cerrar el libro el 7 de diciembre.

Segunda fecha (sábado 22 y domingo 23 de noviembre):

Grupo A

  • América de Cali vs Junior
  • Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Grupo B

  • Independiente Santa Fe vs Fortaleza CEIF
  • Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Fechas 3, 4, 5 y 6 siguen con el mismo formato de ida y vuelta, cada uno recibiendo en casa y visitando al rival que corresponda, para completar los duelos que decidirán los dos finalistas.

Publicidad

Los clubes necesitarán plantillas sanas, cabezas frías y estrategias bien gestionadas, según expertos en deporte, pues los errores pesarán el doble en esta etapa.

Mencionan también que los cuadrangulares lo cambian todo, la jerarquía, historia, presión y mística. Ahora queda esperar resultados y reacciones de los seguidores.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Liga Betplay

Santa Fe

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior

América de Cali

Deportes Tolima

Bucaramanga