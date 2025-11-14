Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores

La Liga BetPlay 2025-II entra a los cuadrangulares semifinales, donde solo quedan los ocho clasificados que lucharán por la estrella de fin de año. Tras el sorteo de DIMAYOR, así quedaron conformados los grupos:

Grupo A



Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B



Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza CEIF

Independiente Santa Fe

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 II-2025!



¿Cuáles clubes llegarán a la final?

Los cabezas de serie: DIM y Deportes Tolima, por su campaña en la fase regular cuentan con privilegios, que sulen pesar sobre todo cuando la tabla y el calendario se van reduciendo.



Primera fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025

Los duelos de arranque ya están confirmados, quedaron así:



Primera fecha (miércoles 19 y jueves 20 de noviembre):



Grupo A



Junior vs Independiente Medellín

Atlético Nacional vs América de Cali

Grupo B



Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima

Este arranque llega con dos clásicos que son Nacional–América y Junior–DIM.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝟖!



Estos son todos los clubes clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025



Felicitaciones y éxitos para todos👏#LoDamosTodo pic.twitter.com/1dXtcJQWOv — DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025

Segunda fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025

DIMAYOR organizó los enfrentamientos de la siguiente manera: miércoles – domingo – miércoles hasta cerrar el libro el 7 de diciembre.

Segunda fecha (sábado 22 y domingo 23 de noviembre):

Grupo A



América de Cali vs Junior

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Grupo B



Independiente Santa Fe vs Fortaleza CEIF

Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Fechas 3, 4, 5 y 6 siguen con el mismo formato de ida y vuelta, cada uno recibiendo en casa y visitando al rival que corresponda, para completar los duelos que decidirán los dos finalistas.

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la Fecha 20 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025!

Los clubes necesitarán plantillas sanas, cabezas frías y estrategias bien gestionadas, según expertos en deporte, pues los errores pesarán el doble en esta etapa.

Mencionan también que los cuadrangulares lo cambian todo, la jerarquía, historia, presión y mística. Ahora queda esperar resultados y reacciones de los seguidores.