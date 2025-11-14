Cuadrangulares Liga BetPlay 2025 II: horarios y jugadores

La Liga BetPlay 2025-II entra a los cuadrangulares semifinales, donde solo quedan los ocho clasificados que lucharán por la estrella de fin de año. Tras el sorteo de DIMAYOR, así quedaron conformados los grupos:
Grupo A
- Independiente Medellín
- Atlético Nacional
- Junior de Barranquilla
- América de Cali
Grupo B
- Deportes Tolima
- Atlético Bucaramanga
- Fortaleza CEIF
- Independiente Santa Fe
🟡 ¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 II-2025! 👏⚽— DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025
¿Cuáles clubes llegarán a la final? 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/3k7lLJ8WMS
Los cabezas de serie: DIM y Deportes Tolima, por su campaña en la fase regular cuentan con privilegios, que sulen pesar sobre todo cuando la tabla y el calendario se van reduciendo.
Primera fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025
Los duelos de arranque ya están confirmados, quedaron así:
Primera fecha (miércoles 19 y jueves 20 de noviembre):
Grupo A
- Junior vs Independiente Medellín
- Atlético Nacional vs América de Cali
Grupo B
- Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe
- Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima
Este arranque llega con dos clásicos que son Nacional–América y Junior–DIM.
¡¡¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝟖!!! 🤩🎉— DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025
Estos son todos los clubes clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 ⚽️🏆
Felicitaciones y éxitos para todos👏#LoDamosTodo pic.twitter.com/1dXtcJQWOv
Segunda fecha cuadrangulares Liga BetPlay 2025
DIMAYOR organizó los enfrentamientos de la siguiente manera: miércoles – domingo – miércoles hasta cerrar el libro el 7 de diciembre.
Segunda fecha (sábado 22 y domingo 23 de noviembre):
Grupo A
- América de Cali vs Junior
- Independiente Medellín vs Atlético Nacional
Grupo B
- Independiente Santa Fe vs Fortaleza CEIF
- Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga
Fechas 3, 4, 5 y 6 siguen con el mismo formato de ida y vuelta, cada uno recibiendo en casa y visitando al rival que corresponda, para completar los duelos que decidirán los dos finalistas.
⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la Fecha 20 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025!#LoDamosTodo pic.twitter.com/WtFSxlCUkd— DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025
Publicidad
Los clubes necesitarán plantillas sanas, cabezas frías y estrategias bien gestionadas, según expertos en deporte, pues los errores pesarán el doble en esta etapa.
Mencionan también que los cuadrangulares lo cambian todo, la jerarquía, historia, presión y mística. Ahora queda esperar resultados y reacciones de los seguidores.