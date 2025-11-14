Publicidad

Conductor embiste a hombres en moto que pretendían robarlo; pasó dos veces

Conductor embiste a hombres en moto que pretendían robarlo; pasó dos veces

Un conductor reaccionó de forma inesperada cuando dos hombres en moto intentaron interceptarlo. El hecho quedó grabado y generó sorpresa en redes.

Conductor embiste a hombres en moto que pretendían robarlo
Conductor embiste a hombres en moto que pretendían robarlo
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

En Curicica, Brasil, un episodio registrado en plena vía pública está dando de qué hablar. Todo ocurrió en la Rua Porto Vitória, donde dos hombres que se movilizaban en moto intentaron interceptar a un conductor que avanzaba en su camioneta.

La escena quedó grabada y rápidamente comenzó a circular en redes, mostrando cómo la situación se transformó en cuestión de segundos.

Puedes leer: Motoladrón intentó quitarle la gorra a un joven y todo terminó de la peor manera

El video inicia con la motocicleta acercándose por un costado del vehículo, aparentemente con la intención de obligarlo a detenerse. Sin embargo, el conductor de la camioneta no reaccionó como ellos esperaban. En vez de frenar o ceder el paso, tomó la decisión más impredecible para los motorizados: aceleró directo hacia ellos.

La primera embestida fue inmediata. El impacto lanzó al acompañante de la moto contra el pavimento, dejándolo tendido mientras la motocicleta quedaba atravesada en la vía. En ese momento, el conductor del vehículo no solo siguió su camino, sino que realizó una maniobra que nadie vio venir.

Mientras el cómplice del motorizado caído intentaba desesperadamente levantarlo y volver a poner en marcha la moto, la camioneta apareció nuevamente, esta vez en reversa. Con un giro brusco, retrocedió con fuerza y lo volvió a golpear, dejándolo aún más afectado.

El otro motorizado, al ver que la situación era insostenible, tomó una decisión rápida: abandonó la motocicleta y salió corriendo sin mirar atrás. La grabación lo muestra huyendo a pie mientras el conductor de la camioneta se alejaba después de la segunda maniobra.

Puedes leer: Aparece video de policía que le quitó la vida a ladrón en plena Av. 68 de Bogotá

¿El motociclista involucrado en el robo murió?

El registro terminó justo después del escape, por lo que no se conocen detalles posteriores: no se sabe qué ocurrió con el conductor de la camioneta, si las autoridades llegaron al lugar o cuál fue el estado final de los dos motorizados. La comunidad de Curicica, sin embargo, ha estado comentando intensamente las imágenes, sorprendida por la manera en que todo se desarrolló tan rápido.

A continuación se muestran imágenes que podrían resultar fuertes o sensibles para algunos usuarios. Si decides verlas, hazlo bajo tu propia responsabilidad.

