Hora del partido Colombia vs Francia en el Mundial Sub 17: cuándo y dónde ver el encuentro

El equipo dirigido por Juan Carlos Ramírez cerró la fase de grupos después de que Colombia sumó 5 puntos tras vencer a Corea del Sur, empatar frente a Alemania (1-1) y El Salvador (0-0), resultados que le aseguraron el paso a los octavos de final como uno de los mejores clasificados del grupo.

Una de las principales figuras de la ‘Tricolor’ ha sido el delantero Juan David Obando, quien lidera el ataque con velocidad, potencia y carácter.

Por otro lado, el técnico ha destacado la madurez del grupo y la confianza con la que afrontan este nuevo reto ante un rival de peso mundial.



Francia llega invicta y con un plantel que mezcla físico, técnica y experiencia en torneos internacionales. Los galos fueron campeones de la categoría en 2001 y terceros en 2019, por lo que se perfilan como favoritos.

Sin embargo, el cuerpo técnico colombiano confía en su esquema táctico, basado en presión alta y velocidad por las bandas. “El grupo está mentalizado, sabemos que cada partido puede ser el último, pero también una oportunidad para dejar huella”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

¿Cuándo es el partido Colombia vs Francia en el Mundial Sub 17 y donde se llevará a cabo?

La Selección Colombia Sub-17 tendrá un desafío de alto nivel en la siguiente fase del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025, que se disputa en Indonesia.

La ‘Tricolor’ se enfrentará a Francia, una de las selecciones más sólidas del certamen, este viernes 14 de noviembre, a las 8:30 a. m. (hora colombiana).

El partido se jugará en el Stadion Si Jalak Harupat, ubicado en la ciudad de Bandung, y será transmitido por Caracol Televisión, además de las plataformas digitales de la FIFA.

Este duelo no solo representa la posibilidad de avanzar a cuartos de final, sino también un paso clave en la formación del fútbol profesional.

El equipo ganador, se enfrentará a Brasil y Paraguay, por lo que un triunfo ante Francia colocaría a Colombia en el radar mundial.



Horarios de partidos de los 16avos de final (Hora Colombia)

Viernes 14 de noviembre



Zambia-Malí 7:30 a.m.



Portugal-Bélgica 7:30 a.m.



Egipto-Suiza 8:00 a.m.



Colombia-Francia 8:30 a.m.



Argentina-México 9:45 a.m.



Irlanda-Canadá 10:15 a.m.



Brasil-Paraguay 10:45 a.m.



EE.UU.-Marruecos 10:45 a.m.

Sábado 15 de noviembre

