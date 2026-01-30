Publicidad

Encuentran sin vida a reconocida actriz de televisión; su empleada fue capturada

Encuentran sin vida a reconocida actriz de televisión; su empleada fue capturada

Versiones preliminares indican que la empleada de la artista de televisión ya confesó haber cometido el hecho y escapar de lugar; sin embargo se esperan mayores detalles de los hechos.

Levantamiento de una mujer dentro de su apartamento
Foto referencial - Levantamiento de una mujer dentro de su apartamento
/ FOTO: Creada Google Labs
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

La industria televisiva árabe está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz siria Huda Shaarawi, reconocida por su participación en la exitosa serie Bab al Hara (La puerta del barrio).

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de enero en su residencia ubicada en la ciudad de Damasco, donde la mujer fue encontrada sin vida dentro de su apartamento. Las primeras investigaciones revelaron que la última persona que salió del lugar de los hechos fue su empleada doméstica quien fue perfilada como principal sospechosa y quien se habría dado a la fuga.

Sin embargo horas después la mujer fue ubicada y las autoridades la capturaron y la llevaron a interrogatorio dónde habría aportado una versión clave para esclarecer el fallecimiento de la actriz.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio del Interior, la actriz fue encontrada sin vida dentro de su vivienda y con evidentes signos de haber sido golpeada con un objeto contundente. El general de brigada Osama Atika, jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en la capital siria, confirmó que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con una agresión violenta.

Tras una rápida indagación, los investigadores lograron identificar y detener a la empleada doméstica de Shaarawi, quien es una mujer de nacionalidad ugandesa y de quien se dice que habría abandonado el lugar poco después de ocurrido el hecho, lo que levantó las primeras alertas entre los equipos de seguridad.

Atika señaló que, durante los interrogatorios iniciales, la detenida confesó su responsabilidad en el homicidio de la actriz, quien tenía más de 80 años. No obstante, hasta el momento no se han revelado detalles sobre los motivos del crimen ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque, aspectos que continúan siendo materia de investigación.

Cabe recordar que Huda Shaarawi fue una figura ampliamente respetada en la televisión siria y árabe. Aunque participó en múltiples producciones a lo largo de su trayectoria artística, alcanzó gran reconocimiento por su papel en Bab al Hara, una de las series más emblemáticas de la región, que retrata la vida cotidiana de un barrio de Damasco durante la época de la colonización francesa.

La producción, que se extendió por 13 temporadas y cientos de episodios, convirtió a Shaarawi en un rostro familiar para varias generaciones de televidentes. Su muerte ha causado conmoción entre colegas, seguidores y el público en general, que hoy lamentan la pérdida de una de las actrices más queridas de la televisión árabe.

