Reconocido cantante enfrenta dura enfermedad y recibió pocas esperanzas de vida; hasta 2027

El reconocido cantante, rapero y empresario estadounidense Ray J generó mucha preocupación entre sus seguidores tras revelar un diagnóstico médico devastador, donde menciona que se encuentra en sus últimas horas debido a un diagnóstico que le dieron los especialista de la salud.

William Ray Norwood Jr., de 45 años, hizo un en vivo por Instagram el pasado 27 de enero, y fue contundente con sus palabras “2027 es definitivamente un final para mí”, afirmó Ray J mientras señalaba su pecho. Según el relato del cantante, tras una reciente hospitalización por neumonía, los médicos descubrieron que su condición cardíaca es extremadamente grave.

Así mismo, el artista explicó que su corazón funciona apenas al 25% de su capacidad, donde según sus palabras la mitad derecha de su corazón está "negro" y deteriorado y confesó que en su última experiencia en el hospital casi termina perdiendo la vida por esta situación.



Durante esta transmisión explicó que su actual estado de salud a años de abusos y un estilo de vida desenfrenado. Tanto es así que el exnovio de Kim Kardashian reconoció que durante mucho tiempo se sintió "indestructible", ignorando las señales de su cuerpo.



¿Qué llevó a Ray J a tener problemas de salud?

Ray J comentó con sus seguidores que usualmente llegaba a beber entre cuatro y cinco botellas de alcohol al día, además de consumir 10 pastillas de Adderall ("Addys") diarias."Pensé que podía soportar todo el alcohol, todas las drogas, pero no pude. Acortó mi tiempo aquí", reflexionó.

A pesar del pronóstico, el cantante mantiene una chispa de optimismo y agradeció el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su hermana, la también famosa cantante Brandy, y de sus padres. También destacó el acompañamiento de Shila Hasanoff durante su hospitalización.

Cabe señalar que el artista lidia con su divorcio de Princess Love, con quien comparte dos hijos: Melody (7 años) y Epik (5 años). Pese a esto afirmó haber dejado todo listo para que su familia esté protegida financieramente cuando él falte.

Finalmente, el artista considera la posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos en busca de tratamientos alternativos que puedan prolongar su vida. "Mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, estaré bien", declaró en el final de su transmisión.

