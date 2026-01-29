Reconocido chef muere en accidente aéreo que deja cinco víctimas más; hay imágenes

Un accidente aéreo se registró en el estado de Maine, Estados Unidos, cuando una aeronave sufrió un siniestro durante el despegue, hecho que dejó seis personas fallecidas, entre ellas un chef con reconocimiento profesional. Entre las víctimas mortales está un reconocido chef, identificado como Nick Mastrascusa, figura conocida tanto por su trabajo en la cocina como por su presencia mediática en el sector culinario.

Según los reportes iniciales, la tragedia ocurrió durante la fase de despegue de un vuelo privado, cuando la aeronave perdió el control y se volcó sobre la pista. Las autoridades presentes acudieron de inmediato al sitio para confirmar el estado de los ocupantes y atender la emergencia, aunque ya no había posibilidad de rescate para quienes iban a bordo.

¿Quién fue Nick Mastrascusa, el chef que murió en el accidente aéreo?

Nick Mastrascusa fue un chef estadounidense de 43 años, con trayectoria en el sector gastronómico y de hospitalidad. A lo largo de su carrera se desempeñó en diferentes roles relacionados con la cocina profesional, la planificación de menús y la administración de operaciones culinarias.



Su trabajo estuvo enfocado tanto en la preparación de alimentos como en la organización y liderazgo de equipos de cocina, lo que le permitió participar en diversos proyectos del sector.



Además de su labor en restaurantes, Mastrascusa estuvo vinculado a iniciativas orientadas al desarrollo de servicios gastronómicos y experiencias de atención al público. Personas cercanas y colegas del medio reconocieron su disciplina profesional y su interés por fortalecer procesos dentro de la industria culinaria.

Su nombre cobró relevancia tras confirmarse su fallecimiento en el accidente aéreo, hecho que generó reacciones dentro del ámbito gastronómico.

Fallece reconocido chef Nick Mastrascusa accidente de aeronave Foto: redes sociales

Accidente aéreo en Estados Unidos deja a seis personas fallecidas

Las autoridades aeronáuticas y de emergencia acudieron al lugar poco después del incidente para inspeccionar la escena y tomar las primeras acciones oficiales.

Además del chef reconocido, otras cinco personas perdieron la vida en el siniestro. Aunque los nombres de los demás ocupantes no fueron publicados por las fuentes oficiales, se sabe que todos eran pasajeros del mismo vuelo, que aparentemente era privado o de carácter no comercial.

El hecho generó reacciones tanto en el sector gastronómico como en la sociedad civil, puesto que seguidores y colegas lamentaron la partida del chef y de los demás ocupantes. Personalidades de diversos ámbitos usaron las redes sociales para expresar su pesar y recordar el legado profesional del cocinero fallecido.

Tras el accidente, las autoridades aeronáuticas anunciaron la apertura de una investigación técnica para establecer las causas exactas del siniestro. En estos procesos, se recogen pruebas del lugar del impacto, se analizan los registros de la aeronave y se revisan las condiciones meteorológicas y técnicas que pudieron influir en la pérdida de control durante el despegue.

Expertos en aviación suelen considerar factores como fallos mecánicos, errores de cálculo de peso y balance del avión, o condiciones adversas del clima al momento del vuelo. Esta investigación será clave para ofrecer un informe claro y ayudar a prevenir futuros accidentes similares.

Diversos representantes del sector gastronómico publicaron mensajes de solidaridad para la familia del chef fallecido y para los allegados de las demás víctimas. Asimismo, usuarios en redes sociales compartieron recuerdos del profesional y datos de su trayectoria, destacando su influencia en la cocina y la pasión con la que desempeñó su oficio.