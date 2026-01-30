Capturan a reconocido cantante que habría intentado acabar con la vida de su ex

Saúl Duarte, reconocido cantante de cumbias en Bucaramanga, fue capturado por las autoridades locales tras ser señalado como el presunto responsable de un violento ataque contra su expareja. Por lo cual, el artista enfrenta un proceso judicial por el delito de tentativa de feminicidio, luego de que la víctima sobreviviera a dos agresiones con arma blanca en menos de seis meses.

Todo comenzó este martes 6 de enero de 2026, cuando Natalie Alexandra Pérez Navarro, de 40 años, fue citada por Saúl Duarte bajo el pretexto de que estaba mal sentimentalmente y tenía depresión. Inicialmente, se vieron en la casa de la mujer y luego se trasladaron al Parque de la Vida, en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.

Sin embargo, Natalie comentó que la situación escaló debido a que se negó a retomar la relación con el cantante. Ante la negativa el hombre le comentó que "no le importaba ir a la cárcel" y en horas de la noche la intentó asfixiar, luego usó un arma cortopunzante y terminó huyendo del lugar.



A pesar de la gravedad de las lesiones, Natalie Pérez logró trasladarse por sus propios medios en motocicleta hasta la Clínica Chicamocha, donde fue estabilizada por el personal médico.

¿Cuál era el historial de Saúl Duarte contra su pareja?

La víctima denunció un ciclo de agresiones físicas y verbales durante sus cinco años de convivencia. El primer ataque documentado ocurrió el 22 de agosto de 2025 en el barrio La Cumbre, Floridablanca, donde Saúl Duarte presuntamente la apuñaló en el pecho tras una discusión por celos, además de mencionar que su pareja generalmente tenía estos comportamientos.

De igual forma, explicó que el cantante tenía antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023. Posteriormente, se conoció que tras 22 días de búsqueda desde el último ataque, agentes del Grupo de Homicidios de la Sijín hicieron efectiva una orden judicial de captura el pasado miércoles 28 de enero en el barrio Campo Hermoso.

La detención generó una ola de indignación en la ciudadanía de Bucaramanga debido a la notoriedad del implicado y la sevicia de los ataques de Saúl Duarte contra su pareja y este terminó quedando a disposición de las autoridades y tendrá que responder ante un juez de garantías.

Por otro lado, se conoció por allegados del cantante que este se encuentra atravesando una compleja situación emocional y depresiva, esto tras la separación con su pareja.

