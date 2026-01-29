Aparece video del interior del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

Continúan apareciendo nuevos detalles del accidente del avión de Satena, en donde perdieron la vida 15 personas; 13 pasajeros y 2 tripulantes. Tanto es así que se conoció un video que circula en redes sociales, en el cual muestra los momentos previos al despegue de la aeronave.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente a través de la cuenta de X de @YaCelacanto, en cuál muestran el interior de la cabina y a los pasajeros antes de iniciar el vuelo. Así mismo, se observa cómo las hélices de la aeronave comienzan a moverse en la pista del aeropuerto de Cúcuta, mostrando que todo ocurría con normalidad antes del despegue.

De igual forma, se puede ver en el video que se encontraban el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega, quienes estaban al mando de la operación ese día. Siendo esta hasta el momento el último material que hay minutos previos al accidente ocurrido este 28 de enero.

Se conoce el último video del avión de #Satena antes de accidentarse en zona rural del Catatumbo y donde murieron 15 personas.



Se desconocen los motivos del siniestro. #yacelacanto #noticias pic.twitter.com/vJfCe16vFO — Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 28, 2026

¿Cómo fue el accidente del avión en Satena?

El avión de Satena según las autoridades perdió contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades y la Aeronáutica Civil. Tras más de tres horas de incertidumbre, los habitantes de la vereda Curasica, en la zona rural del Catatumbo, confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave cerca de las 4 de la tarde.

Publicidad

Puedes leer: Quiénes eran los pilotos del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander

Lamentablemente, los equipos de rescate confirmaron que no hubo sobrevivientes tras el fuerte impacto, acabando así con la vida de los 15 integrantes de esta aeronave, en donde se encuentraban figuras políticas como el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo, ambos vinculados a las curules de paz.

Publicidad

Pese a que las causas se encuentran en investigación, la Aeronáutica Civil señaló que las condiciones climáticas adversas son un factor determinante en la investigación. Debido a que la zona del Catatumbo es conocida por su topografía intrincada y la presencia constante de niebla, lo que representa un desafío significativo para la seguridad aérea.

Por otro lado, testimonios de personas en la zona sugieren una posible falla mecánica momentos antes de que el avión se viniera abajo.

Ante esto, el mayor general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de un comunicado oficial. "Nos duele profundamente cada vida perdida y nos solidarizamos con su dolor en este momento tan difícil", manifestó el alto oficial.