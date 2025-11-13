Rémi, el gato naranja que recibió una orden de alejamiento por parte de su vecino

En la ciudad de Agde, al sur de Francia, un tribunal dictó una orden de alejamiento y sanciones económicas contra la propietaria de un gato de pelaje naranja llamado Rémi, luego de que su vecino presentara múltiples quejas por las incursiones del animal en su jardín.

Según consta en el expediente, el vecino había denunciado al felino por “diversas travesuras”, entre ellas entrar al terreno contiguo, dejar huellas en pavimento fresco, orinar sobre un edredón y ensuciar el jardín ajeno.

Puedes leer: Clonar a tu mascota cuesta lo mismo que comprar un apartamento en Colombia



¿De cuánto es la multa para el gato Rémi que recibió orden de alejamiento?

Ante ello, la propietaria, identificada como Dominique Valdez, fue sancionada por el juez con una multa fija de 1.250 euros que equivale alrededor de 5.378.000 COP; por los daños y costos legales, además de una penalidad adicional de 30 euros (129.000 COP) por cada nueva vez que el gato fuera hallado en el jardín del denunciante.



La decisión judicial se dictó a comienzos de 2025, y posteriormente el expediente fue reabierto debido a presuntas repeticiones de rebeldía por parte del animal.



En esa reapertura, se contempló la posibilidad de imponer multas adicionales de hasta 2.000 euros (8.605.400 COP) y aumentar la sanción a 150 euros (645.405.000 COP), por cada nueva aparición del gato en el jardín del vecino.

¿Qué dijo la dueña del gato Rémi ante la sanción?

La dueña del gato manifestó que la decisión fue difícil de asimilar y que, por temor a nuevas sanciones, optó por confinar a Rémi dentro de su domicilio, lo que, según su relato, resultó en un aumento de peso del animal y conductas más agresivas.

Publicidad

Por su parte, organizaciones protectoras de animales, como la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPA) de Francia, señalaron que no tienen registro de casos similares en cuanto a la aplicación de una orden de alejamiento formal para un gato y alertan que esta situación podría desalentar la adopción de mascotas ante el temor de responsabilidades legales por comportamiento natural de los animales.

Puedes leer: Revelan análisis forense del perrito que fue agredido; estas son las lesiones que presenta

Publicidad

Se espera que en diciembre se lleve a cabo una nueva audiencia para definir con mayor claridad los límites de la sentencia, si se mantienen las sanciones y cuáles serán los parámetros que el tribunal adopte para garantizar tanto el bienestar del animal como el respeto por la propiedad ajena.

Mira también: Dueños de PERROS Y GATOS tendrán que adaptarse: nueva ley lo cambia TODO