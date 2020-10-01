La Kalle RBD
Integrante de RBD confirma que está embarazada; compartió fotografías de su pancita
La cantante, recordada por su papel en RBD, confirmó su embarazo a los 40 años con una sesión de fotos para Marie Claire. Los otros integrantes reaccionaron a la noticia.
-
RBD en disputa por dinero perdido después del tour: ¿qué pasó?
La situación ha generado preocupación por parte de los seguidores de la banda, pues muchos creen que esto podría dejar en olvido la posibilidad de una nueva gira de conciertos.
-
Dejaron por fuera a RBD en los Premios Lo Nuestro: "Somos más grandes que esto"
La icónica banda mexicana tuvo un incómodo imprevisto con la organización de los Premios Lo Nuestro y no tuvieron donde sentarse; decidieron irse.
-
RBD: ¿Regresaran a los escenarios este 2024? Maite Perroni dio emocionantes declaraciones
A través de las redes sociales, el mundo entero fue testigo como el regreso de Maite, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann fue un espectáculo sin precedentes.
-
Jessi Uribe revela que en sus inicios no cantó música popular sino canciones de RBD
El cantante contó detalles de su infancia y sus primeros acercamientos a la música, donde lo popular no estaba en sus planes.
-
Anahí no pudo terminar concierto de RBD en Brasil: tuvo que ser llevada a un hospital
En medio del concierto en tierras brasileras, la cantante mexicana le informó entre lágrimas al público, que debía retirarse debido a que se sentía mal de salud.
-
RBD ya cuenta con sus propios muñecos de Mattel
RBD entra en la onda de recrear sus propios personajes en muñecos para sus seguidores. Juguetería que ya está disponible para todos los fanáticos de la icónica banda.
-
Karol G sorprende a Anahí con emotiva respuesta tras su mensaje en concierto de RBD en Medellín
Muchos de los asistentes al concierto se ilusionaron al oír el mensaje de la mexicana, pensando que Karol G saldría a cantar junto a RBD, sin embargo, la cantante colombiana le respondió al bonito mensaje de Anahí.
-
RBD: ¿Por qué son tan exitosos?
La agrupación mexicana ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música y la cultura pop latinoamericana.
-
¡Y soy rebelde! RBD le regaló la mejor noche del mundo a sus fanáticos colombianos
La agrupación mexicana realizó su primer concierto en Medellín, al que asistieron más de 45 000 personas.