VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
FALLECIÓ MARÍA JOSÉ ARDILA
LINDA PALMA, DELICADA CONFESIÓN
HORÓSCOPO
RBD

RBD

  Integrante de RBD confirma que está embarazada
    Integrante de RBD confirma que está embarazada
    /Foto: RBD
    Farándula

    Integrante de RBD confirma que está embarazada; compartió fotografías de su pancita

    La cantante, recordada por su papel en RBD, confirmó su embarazo a los 40 años con una sesión de fotos para Marie Claire. Los otros integrantes reaccionaron a la noticia.

  • rbd
    Instagram: @rbd_musica
    Música

    RBD en disputa por dinero perdido después del tour: ¿qué pasó?

    La situación ha generado preocupación por parte de los seguidores de la banda, pues muchos creen que esto podría dejar en olvido la posibilidad de una nueva gira de conciertos.

  • RBD, agrupación mexicana de música pop
    RBD, agrupación mexicana de música pop
    / Foto: AFP
    Farándula

    Dejaron por fuera a RBD en los Premios Lo Nuestro: "Somos más grandes que esto"

    La icónica banda mexicana tuvo un incómodo imprevisto con la organización de los Premios Lo Nuestro y no tuvieron donde sentarse; decidieron irse.

  • RBD
    Tomada de: Instagram de Anahí
    Música

    RBD: ¿Regresaran a los escenarios este 2024? Maite Perroni dio emocionantes declaraciones

    A través de las redes sociales, el mundo entero fue testigo como el regreso de Maite, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann fue un espectáculo sin precedentes.

  • Jessi Uribe, cantante de música popular
    Jessi Uribe, cantante de música popular
    /Foto: Instagram Jessi Uribe
    Música

    Jessi Uribe revela que en sus inicios no cantó música popular sino canciones de RBD

    El cantante contó detalles de su infancia y sus primeros acercamientos a la música, donde lo popular no estaba en sus planes.

  • RBD, agrupación musical mexicana
    RBD, agrupación musical mexicana
    /Foto: Getty Images
    Farándula

    Anahí no pudo terminar concierto de RBD en Brasil: tuvo que ser llevada a un hospital

    En medio del concierto en tierras brasileras, la cantante mexicana le informó entre lágrimas al público, que debía retirarse debido a que se sentía mal de salud.

  • RBD
    Tomada de: Instagram de Anahi
    Farándula

    RBD ya cuenta con sus propios muñecos de Mattel

    RBD entra en la onda de recrear sus propios personajes en muñecos para sus seguidores. Juguetería que ya está disponible para todos los fanáticos de la icónica banda.

  • Anahí, integrante de RBD en concierto en Medellín
    Anahí, integrante de RBD en concierto en Medellín
    /Foto: Captura de video Instagram @anahi
    Farándula

    Karol G sorprende a Anahí con emotiva respuesta tras su mensaje en concierto de RBD en Medellín

    Muchos de los asistentes al concierto se ilusionaron al oír el mensaje de la mexicana, pensando que Karol G saldría a cantar junto a RBD, sin embargo, la cantante colombiana le respondió al bonito mensaje de Anahí.

  • RBD
    Tomada de: Instagram de Anahí
    Música

    RBD: ¿Por qué son tan exitosos?

    La agrupación mexicana ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música y la cultura pop latinoamericana.

  • RBD
    Tomada de: Instagram de Anahi
    Música

    ¡Y soy rebelde! RBD le regaló la mejor noche del mundo a sus fanáticos colombianos

    La agrupación mexicana realizó su primer concierto en Medellín, al que asistieron más de 45 000 personas.

