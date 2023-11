Karol G sorprende a Anahí con emotiva respuesta tras su mensaje en concierto de RBD en Medellín

Anahí , Dulce María, Maite, Christian y Christopher, los amados miembros del grupo, hicieron vibrar los corazones de miles de fans en Colombia, luego de 18 años de espera, durante cuatro inolvidables noches llenas de música, emoción y drama, acompañados, por supuesto, de sus emblemáticas corbatas rojas y sombreros rosados.

Cada una de las presentaciones de RBD en Colombia ha sido aclamada por sus seguidores, quienes corearon con pasión canciones emblemáticas como 'Otro día que va', 'Enséñame', 'Un poco de tu amor', 'Este Corazón' y 'Ser o parecer', entre muchas otras. La banda agradeció efusivamente la masiva asistencia de su público en el estadio Atanasio Girardot y expresó su profundo cariño por Colombia.

Uno de los momentos más emocionantes para el público fue cuando Anahí lució una camiseta rosada con la inscripción "Te amo Bichota" y pronunció palabras de cariño para la reguetonera paisa. "Carolina, amor con amor se paga, mi reina. Tú y yo, por siempre", dijo la cantante mexicana con gran emoción, en referencia a la artista Karol G , quien es conocida por ser una ferviente seguidora de RBD.

Después de que el grupo mexicano se presentó en Medellín y dedicó un conmovedor mensaje a Karol G, la reguetonera antioqueña respondió con una dedicatoria especial a través de su cuenta de Instagram. "En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto que tienen otras personas en su vida. Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me haría sentir exactamente como me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Tú y yo, por siempre", expresó emocionada la colombiana.

Publicidad

La gira de RBD por Colombia no solo ha reavivado la pasión de sus seguidores, sino que también ha fortalecido los lazos de amistad y admiración entre los artistas y sus fans. Un reencuentro que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, marcando un capítulo inolvidable en la historia de la música en Colombia.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar:

'Me chimba conocerte' con Alzate