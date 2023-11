Dominic Wolf vuelve a tener problemas por camisetas de Colombia: "No me dejo intimidar por nadie"

Dominic Wolf, el influyente creador de contenido alemán que ha hecho de Colombia su hogar, se ha convertido en una figura destacada en el mundo del marketing digital, mostrando la belleza de nuestro país a través de sus publicaciones en redes sociales. Su carisma y personalidad han ganado el cariño de numerosos colombianos, y su contribución al turismo local y la creación de empleo le ha valido un lugar especial en los corazones de quienes lo siguen.

Sin embargo, el camino de Wolf no ha estado exento de obstáculos. Hace algunos meses, la Federación Colombiana de Fútbol generó un revuelo al enviarle una carta prohibiéndole el uso de la camiseta de la selección profesional en sus videos de redes sociales , amenazando con medidas legales si no cumplía con esta solicitud.

Esta controversia llevó a Dominic Wolf a emprender un nuevo proyecto: crear sus propias camisetas. A través de sus redes sociales, compartió diseños únicos y lanzó su sitio web de emprendimiento. No obstante, recientemente, el influencer se encontró con un nuevo desafío.

En un video publicado el 6 de noviembre, Wolf compartió una nueva lucha: "Ahora me quieren prohibir la venta de mis nuevas camisetas, y, si ustedes lo piensan... No, ¡no es la Federación!", afirmó el influencer. Explicó que un proveedor, quien le había conectado con un diseñador para sus nuevas camisetas, había patentado estos diseños a su nombre sin su conocimiento y estaba reclamando derechos de autor, exigiendo una suma de 250 millones de pesos colombianos para permitir que continuara vendiendo sus propias creaciones.

Publicidad

A pesar de la presión, Wolf decidió no ceder y comenzó de nuevo, creando diseños completamente nuevos y tomando precauciones adicionales. "No me dejo intimidar por nadie. Sigo mi camino", afirmó en el video. Los nuevos diseños, según Wolf, son aún más atractivos y ya están disponibles en su página web, esta vez debidamente patentados a su nombre.

El video recibió un apoyo abrumador por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su perseverancia y le pidieron disculpas por los desafíos que ha enfrentado en Colombia. La historia de Dominic Wolf continúa siendo un ejemplo de resiliencia y emprendimiento en el mundo digital y, al mismo tiempo, un testimonio de su amor por la hermosa tierra colombiana.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

En otros videos:

Marilyn Patiño confiesa que no tiene un peso y está pasando necesidades