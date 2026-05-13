Nequi es víctima de hackeo y usuarios temen por su dinero; envían enlaces sospechosos

Usuarios de Nequi encendieron las alarmas luego de que se conociera un hackeo relacionado con la reconocida aplicación financiera.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones sospechosas con enlaces sobre criptomonedas, situación que generó preocupación entre miles de personas que utilizan la plataforma diariamente para enviar dinero, pagar servicios y hacer transferencias.

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La situación provocó confusión porque muchas personas pensaron que se trataba de un problema directamente con la aplicación.

Sin embargo, Nequi aclaró que la app funciona con normalidad y que el inconveniente estuvo relacionado únicamente con su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

Según explicó la entidad, terceros lograron intervenir el perfil oficial y empezaron a publicar mensajes extraños acompañados de links sospechosos. Algunos usuarios alcanzaron a notar cambios en el nombre de la cuenta y en el contenido que se compartía, algo que rápidamente despertó dudas en redes sociales.

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Desde los canales oficiales, Nequi pidió no abrir ningún enlace publicado durante el incidente y también recomendó no compartir datos personales ni información financiera.

Además, confirmó que ya trabaja junto al equipo de soporte de X para recuperar totalmente el control de la cuenta y eliminar el contenido publicado.

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Nequi aclaró que la aplicación sigue funcionando normalmente

Tras la preocupación de los usuarios, la compañía insistió varias veces en que la aplicación continúa operando con total normalidad.

Los movimientos, transferencias y servicios dentro de Nequi no presentan afectaciones, por lo que las personas pueden seguir utilizando la app de manera habitual.

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La aclaración fue importante porque en redes sociales comenzaron a aparecer comentarios de usuarios preocupados por la seguridad de su dinero y sus cuentas. Incluso, algunos pensaron que el hackeo había comprometido directamente la plataforma financiera.

Mientras se soluciona completamente la situación, la entidad pidió estar atentos únicamente a la información confirmada desde sus canales oficiales. Además, recomendó desconfiar de publicaciones relacionadas con supuestas inversiones rápidas o mensajes que soliciten ingresar datos personales.

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