Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SUBSIDIO DE ARRIENDO
BANCOLOMBIA SIN SERVICIO
NEQUI HACKEADO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Nequi es víctima de hackeo y usuarios temen por su dinero; envían enlaces sospechosos

Nequi es víctima de hackeo y usuarios temen por su dinero; envían enlaces sospechosos

Usuarios de Nequi encendieron las alertas tras conocerse un hackeo relacionado con la aplicación financiera. En redes sociales aparecieron enlaces sospechosos y mensajes que generaron preocupación.

Hackean cuenta oficial de Nequi en X
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Usuarios de Nequi encendieron las alarmas luego de que se conociera un hackeo relacionado con la reconocida aplicación financiera.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones sospechosas con enlaces sobre criptomonedas, situación que generó preocupación entre miles de personas que utilizan la plataforma diariamente para enviar dinero, pagar servicios y hacer transferencias.

Puedes leer: Bancolombia sin servicio en fecha clave de mayo; Nequi también se verá afectado

Te puede interesar

¿Quieres despedir a la Selección Colombia?
Deportes

¿Quieres despedir a la Selección Colombia? Precios para comprar boletas contra Costa Rica

Madre e hijo fueron encontrados sin vida en Valle del Cauca
Judiciales

Sale a la luz el presunto responsable de la muerte de madre e hijo enterrados en su casa

La situación provocó confusión porque muchas personas pensaron que se trataba de un problema directamente con la aplicación.

Sin embargo, Nequi aclaró que la app funciona con normalidad y que el inconveniente estuvo relacionado únicamente con su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

Según explicó la entidad, terceros lograron intervenir el perfil oficial y empezaron a publicar mensajes extraños acompañados de links sospechosos. Algunos usuarios alcanzaron a notar cambios en el nombre de la cuenta y en el contenido que se compartía, algo que rápidamente despertó dudas en redes sociales.

Publicidad

Desde los canales oficiales, Nequi pidió no abrir ningún enlace publicado durante el incidente y también recomendó no compartir datos personales ni información financiera.

Además, confirmó que ya trabaja junto al equipo de soporte de X para recuperar totalmente el control de la cuenta y eliminar el contenido publicado.

Publicidad

Nequi: 4x1.000 en 2026

Nequi aclaró que la aplicación sigue funcionando normalmente

Tras la preocupación de los usuarios, la compañía insistió varias veces en que la aplicación continúa operando con total normalidad.

Los movimientos, transferencias y servicios dentro de Nequi no presentan afectaciones, por lo que las personas pueden seguir utilizando la app de manera habitual.

Puedes leer: Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que reciben transferencias; hay una condición

La aclaración fue importante porque en redes sociales comenzaron a aparecer comentarios de usuarios preocupados por la seguridad de su dinero y sus cuentas. Incluso, algunos pensaron que el hackeo había comprometido directamente la plataforma financiera.

Mientras se soluciona completamente la situación, la entidad pidió estar atentos únicamente a la información confirmada desde sus canales oficiales. Además, recomendó desconfiar de publicaciones relacionadas con supuestas inversiones rápidas o mensajes que soliciten ingresar datos personales.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nequi

aplicaciones móviles

Hacker