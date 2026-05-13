¿Quieres despedir a la Selección Colombia? Precios para comprar boletas contra Costa Rica

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó todos los detalles para la venta de boletería de La Recta Final, el partido oficial de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

Este compromiso se disputará en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá ante Costa Rica, el próximo viernes 29 de mayo a las 6:00 p.m.

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Será la última oportunidad para que la hinchada aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.



Si estás buscando asegurar tus entradas, es fundamental que conozcas los precios, las etapas de venta y las condiciones del canal oficial autorizado.

Precios de Boletería para Colombia vs Costa Rica

Los costos varían según la localidad del estadio El Campín. Ten en cuenta que al valor de la entrada se le suma el costo del servicio técnico y logístico de la ticketera:



Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

$490.000 + $70.000 (servicio) Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)

$390.000 + $56.000 (servicio) Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

$270.000 + $39.000 (servicio) Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

$85.000 + $13.000 (servicio) Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)

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Calendario y etapas de venta oficial

El proceso de comercialización se dividirá en tres fases específicas. Es indispensable saber que no habrá venta en puntos presenciales, taquillas físicas ni call center. Todo el proceso se realizará únicamente en línea a través de la página web oficial de Tuboleta.



Preventa Bancolombia (Etapa 1): Inicia el 14 de mayo a las 8:00 a.m. y va hasta el 15 de mayo a las 7:59 a.m. (o hasta agotar existencias). Aplica pagando con Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y American Express Metal. Hay 2.100 boletas disponibles.

Preventa Bancolombia (Etapa 2): Desde el 15 de mayo a las 8:00 a.m. hasta el 16 de mayo a las 7:59 a.m.. Válido para todas las tarjetas de crédito de Bancolombia y tarjetas débito Mastercard Bancolombia activas para compras virtuales (CVC). Cuenta con un aforo de 2.100 boletas.

Público General: Arranca el martes 19 de mayo a las 8:00 a.m. hasta agotar el inventario total. En esta fase se reciben todas las tarjetas de crédito y pagos mediante PSE.

Restricciones e información clave para el ingreso

Para evitar inconvenientes al adquirir o usar tus entradas, la organización ha dispuesto las siguientes normativas obligatorias:



Límite por persona: Se permite la compra de un máximo de 4 boletas por usuario



Se permite la compra de un máximo de 4 boletas por usuario Entrega de boletas: Las entradas compradas se cargarán digitalmente en la aplicación Tuboleta Pass a partir de la semana siguiente a la compra.



Las entradas compradas se cargarán digitalmente en la aplicación Tuboleta Pass a partir de la semana siguiente a la compra. Edad mínima: Se permite el ingreso de niños desde los 5 años de edad. Todo menor debe contar con su propia boleta y estar acompañado de un adulto responsable.



Se permite el ingreso de niños Todo menor debe contar con su propia boleta y estar acompañado de un adulto responsable. Restricciones de salud: No se permitirá el ingreso de mujeres en estado visible de embarazo.



No se permitirá el ingreso de mujeres en estado visible de embarazo. Prohibiciones: Está restringido el acceso con armas, licor o sustancias alucinógenas. Tampoco se admitirán personas bajo los efectos del alcohol y queda prohibido fumar dentro del escenario deportivo.

𝗟𝗮 𝗥𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹: 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝗹𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻… pic.twitter.com/FIVancgOZL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 13, 2026