Fallece reconocida actriz de 'Rebelde'; hay luto en la televisión mexicana

El mundo del espectáculo en México recibió una noticia que tocó las fibras más sensibles de sus seguidores y colegas: el fallecimiento de la actriz Xóchitl Vigil.

La noticia, que fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este 6 de mayo, ha generado una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo su trabajo en la pantalla chica.

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Vigil, quien tenía 73 años al momento de su partida el pasado 4 de mayo, fue una artista completa que destacó tanto en la actuación como en el área del doblaje.



La trayectoria de Xóchitl Vigil comenzó a consolidarse con fuerza en el año 1974, cuando se integró al elenco de la icónica comedia 'Hogar Dulce Hogar'.

En este programa, que es considerado un pilar de la televisión humorística nacional, no solo compartió cámaras con grandes figuras, sino que también trabajó junto a quien fuera su esposo, el reconocido actor César Bono, y su propia hija, María Rosa.

Esta etapa marcó el inicio de una carrera caracterizada por la versatilidad y la cercanía con el público, logrando interpretar personajes que se sentían como parte de cualquier familia mexicana.

Sin duda, uno de los papeles que le permitió conectar con las nuevas audiencias y mantenerse vigente en la memoria colectiva fue el de Rosa Fernández en la exitosa telenovela juvenil 'Rebelde'.

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En este melodrama, Vigil interpretó a la madre de 'Lupita', personaje encarnado por Maite Perroni. Su papel era recordado por ser el de una madre que enfrentaba una relación compleja con su hija mayor, debido a la atención y los cuidados especiales que requería su hija menor, quien padecía una discapacidad.

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Esta interpretación le valió el reconocimiento de una generación que, años después, sigue recordando su capacidad para transmitir emociones genuinas.

Además de su paso por el Elite Way School, la actriz dejó su marca en otras producciones de gran calado como 'Clase 406', 'Mujer, casos de la vida real', 'Alguna vez tendremos alas' y la entrañable serie 'Doctor Cándido Pérez'.

Su presencia en programas unitarios y melodramas la convirtió en un rostro recurrente y apreciado por los televidentes de diversas edades.

En el plano personal, la vida de Xóchitl Vigil estuvo estrechamente ligada a la de César Bono. Ambos mantuvieron un matrimonio que se extendió por aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual formaron una familia con la llegada de sus hijas, María Rosa y María del Sol.

A pesar de su separación, el vínculo entre ambos siempre fue de respeto y cordialidad, enfocándose siempre en el bienestar de sus hijas.

Tras conocerse la noticia, el propio César Bono expresó su profundo dolor, mencionando que siempre recordará a la madre de sus dos hijas mayores con mucho cariño.

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El actor recordó en entrevistas pasadas que su separación no se debió a conflictos graves, sino al desgaste natural que a veces ocurre en las relaciones con el paso del tiempo, describiéndolo como el momento en que se dejan de sentir esas "mariposas en el estómago".

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, por lo que la atención se ha centrado totalmente en honrar su vida y su aporte a la cultura televisiva.

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Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida de fanáticos que la recuerdan con frases como "era una gran actriz y gran persona" o "que descanse en paz la mamá de Lupe".

Con su partida, Xóchitl Vigil se despide de los escenarios, pero su legado permanece en cada una de las escenas que regaló al público durante décadas de trabajo incansable.