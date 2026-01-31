Maluma habla si filtro sobre si se casará con Susana Gómez; desató indignación

El pasado 28 de enero de 2026, la ciudad de Medellín se vistió de fiesta para celebrar el cumpleaños número 32 de Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma.

El festejo no fue privado; el artista decidió abrir las puertas de su intimidad a través de una transmisión en vivo realizada desde su restaurante, Casa Eterna, un lugar que el cantante considera fundamental en su vida personal y profesional.

Puedes leer: Video de supuesta pelea de Maluma con su novia desata rumores en las redes



Sin embargo, lo que comenzó como una celebración de vida pronto se convirtió en un interrogatorio sobre su situación sentimental con Susana Gómez.



Desde que la pareja dio la bienvenida a su hija, París, el 9 de marzo de 2024, los fanáticos y la prensa rosa han estado expectantes ante la posibilidad de un compromiso formal.

La estabilidad que han mostrado los ha posicionado como una de las parejas más queridas del espectáculo, pero la idea de ver al intérprete de "Cuatro Babys" caminando hacia el altar parece estar, al menos por ahora, en un terreno incierto.

¿Maluma se va a casar?

Durante el live, la curiosidad de los usuarios no se hizo esperar. Ante la insistente pregunta de si finalmente se casaría con Susana, el cantante mostró una mezcla de incomodidad y humor.

Su primera reacción fue una negativa rotunda, exclamando: “Ay ama, no me toquen ese vals, ¿yo, yo, yo? no, no, qué nos vamos a casar”.

Publicidad

Pero, fiel a su estilo impredecible, segundos después matizó sus palabras comentando que, aunque sería "chimba" (excelente) casarse, no estaba seguro de dar el paso en este momento.

La frase que terminó por viralizarse y confundir a su audiencia fue: “No, yo ya estoy casado, casado pero no capado”. Esta declaración, aunque jocosa, no ofreció una respuesta definitiva a quienes esperaban un anuncio oficial de compromiso.

Publicidad

Para muchos de sus seguidores, esta respuesta refuerza la idea de que Maluma prefiere mantener su relación bajo el modelo de unión libre, priorizando la conexión emocional sobre el contrato legal.

Esta no es la primera vez que el artista reacciona con rechazo ante la idea del matrimonio. Meses atrás, durante la boda de uno de sus mejores amigos, Maluma compartió un video donde un allegado sugería que él sería el siguiente en casarse.

En aquel momento, su respuesta fue tajante: "¿Nos vamos a casar nosotros? se van a casar ustedes, oigan a este".

Este tipo de comentarios han generado desilusión entre sus fans, quienes cuestionan por qué, teniendo ya una familia conformada, el paisa muestra tal resistencia al altar.

Maluma habló de Yeison Jiménez

Más allá de los chismes de pasillo, la transmisión en vivo también mostró un lado mucho más vulnerable y reflexivo del cantante.

La actitud de Maluma frente al compromiso y la vida en general parece haber sido influenciada profundamente por un evento trágico: el fallecimiento de su colega y amigo Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026.

Publicidad

Maluma confesó que la pérdida de Jiménez, ocurrida en un accidente aéreo, le generó un impacto emocional que lo llevó a replantearse sus prioridades.

“Después de la muerte de Yeison, me cambió muchísimo la mentalidad y me he invitado mucho a vivir en el presente”, afirmó el artista durante su cumpleaños.

Publicidad

Esta filosofía de "vivir el hoy" podría explicar por qué el cantante no parece tener prisa por planificar un futuro institucionalizado a través del matrimonio, enfocándose en su lugar en disfrutar de su hija y su pareja sin las presiones de las convenciones sociales.

A pesar de que los rumores sobre una posible crisis de pareja han rondado recientemente a Maluma y Susana Gómez, lo cierto es que la pareja continúa siendo un referente de estabilidad en el mundo del reguetón.

Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con la ambigüedad de un artista que asegura estar "casado de corazón", pero que aún no está listo para firmar los papeles que lo lleven oficialmente a la vida conyugal.

Mira también: Yeison Jiménez y Maluma tenían una canción en planes: la colaboración que quedó pendiente