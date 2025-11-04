Bancolombia suspenderá servicios en dos fechas durante noviembre; horarios y motivo

Bancolombia se encuentra en una encrucijada que define tanto la estabilidad inmediata de sus servicios digitales como su visión de futuro en la transición energética del país.

Tras semanas de fallas recurrentes que han afectado la operatividad de sus plataformas digitales y las de otras entidades, incluyendo Nequi, el banco se vio obligado a programar pausas nocturnas cruciales para blindar la seguridad y mejorar la experiencia de sus clientes.

La decisión de la entidad bancaria de implementar una suspensión temporal de su aplicación móvil fue revelada el 3 de noviembre de 2025, y surge directamente de la necesidad de adoptar medidas preventivas ante una serie de incidentes que afectan la estabilidad de los servicios digitales en el sector financiero colombiano.



¿Cuándo dejará de funcionar app de Bancolombia por mantenimiento?

El proceso de mantenimiento en los sistemas de Bancolombia se llevará a cabo durante dos días consecutivos, específicamente el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre de 2025.

El intervalo de interrupción fue diseñado para minimizar el impacto, ya que iniciará a las 12:00 a. m. y concluirá a la 1:00 a. m. de cada jornada.

Durante esta hora, los usuarios no podrán acceder a los servicios digitales habituales de la aplicación, lo que incluye consultas, pagos y transferencias a otros bancos.

Pese a la suspensión de la aplicación, Bancolombia aclaró que los clientes mantendrán opciones vitales para sus transacciones esenciales.

Los usuarios podrán realizar pagos utilizando tarjetas y también efectuar retiros de efectivo en cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

La entidad difundió este mensaje a través de su plataforma, esperando afectar a la menor cantidad de usuarios posibles debido al horario de madrugada escogido.

Es fundamental que los clientes se organicen con anticipación, programando retiros, pagos e inversiones digitales antes de que inicien estos periodos de suspensión.

Las recomendaciones de las entidades financieras ante este escenario de interrupciones incluyen evitar intentos múltiples de ingreso a las aplicaciones (para prevenir bloqueos temporales), y utilizar canales presenciales o telefónicos como las líneas de atención o los cajeros automáticos.

Además, la actualización de las aplicaciones garantiza una mejor experiencia de usuario y disminuye la probabilidad de fallos técnicos.

¿Nequi presentará fallas al igual que Bancolombia?

Es importante destacar que la billetera digital Nequi, que también experimentó fallas recurrentes, programó su propia jornada de mantenimiento y optimización.

Esta suspensión se realizará el martes 4 de noviembre de 2025, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m., periodo durante el cual el acceso a la aplicación también estará inactivo.