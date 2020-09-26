La Kalle Tom Hanks
Tom Hanks
-
Hijo de Tom Hanks quedó ‘atrapado’ en Medellín por pleito legal: “Libérenme”
El modelo y actor explicó que viajaba con su pasaporte griego, aprovechando su doble nacionalidad, porque el estadounidense estaba próximo a vencerse.
-
Apariencia de Tom Hanks preocupa a fanáticos: cuestionan si tiene párkinson
Los seguidores se preguntan si se trata de la adaptación física a su nuevo personaje, o si en realidad está “acabado”.
-
VIDEO: Tom Hanks se enfurece y se enfrenta a seguidores por su esposa
“¡Esta es mi esposa, retrocedan, mie…!", grita el actor mientras se enfrenta a los fans.
-
¡Corre Forrest! Tom Hanks pagó de su bolsillo escenas de su exitosa película "Forrest Gump"
El actor tuvo que financiar algunas escenas ya que los productores no querían hacerlo, pero eran momentos infaltables de la película.
-
Con particular regalo, Tom Hanks animó a niño que es acosado por llamarse Corona
El niño escribió una carta al actor para preguntar por su salud luego de haberse contagiado del virus.
-
