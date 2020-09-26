En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
RESULTADOS CONSULTA PRESIDENCIAL
CIFRA QUE GANARÁN LOS CONGRESISTAS
ELECCIONES 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Tom Hanks

Tom Hanks

  • Hijo de Tom Hanks habla de su situación
    Hijo de Tom Hanks quedó ‘atrapado’ en Medellín por pleito legal: “Libérenme”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Hijo de Tom Hanks quedó ‘atrapado’ en Medellín por pleito legal: “Libérenme”

    El modelo y actor explicó que viajaba con su pasaporte griego, aprovechando su doble nacionalidad, porque el estadounidense estaba próximo a vencerse.

  • 22076_Tom Hanks // FOTO: AFP
    Con particular regalo, Tom Hanks animó a niño que es acosado por llamarse Corona
    Tom Hanks // FOTO: AFP
    Farándula

    Apariencia de Tom Hanks preocupa a fanáticos: cuestionan si tiene párkinson

    Los seguidores se preguntan si se trata de la adaptación física a su nuevo personaje, o si en realidad está “acabado”.

  • Tom Hanks se enfrenta a seguidor.jpg
    Tom Hanks se enfrenta a seguidor
    / Foto: Captura de video redes sociales
    Farándula

    VIDEO: Tom Hanks se enfurece y se enfrenta a seguidores por su esposa

    “¡Esta es mi esposa, retrocedan, mie…!", grita el actor mientras se enfrenta a los fans.

  • 25393_Tom Hanks - Foto AFP
    ¡Corre Forrest! Tom Hanks pagó de su bolsillo escenas de su exitosa película "Forrest Gump"
    Tom Hanks - Foto AFP
    Farándula

    ¡Corre Forrest! Tom Hanks pagó de su bolsillo escenas de su exitosa película "Forrest Gump"

    El actor tuvo que financiar algunas escenas ya que los productores no querían hacerlo, pero eran momentos infaltables de la película.

  • 22076_Tom Hanks // FOTO: AFP
    Con particular regalo, Tom Hanks animó a niño que es acosado por llamarse Corona
    Tom Hanks // FOTO: AFP
    Virales

    Con particular regalo, Tom Hanks animó a niño que es acosado por llamarse Corona

    El niño escribió una carta al actor para preguntar por su salud luego de haberse contagiado del virus.

  • 5993_La Kalle - ¡DE NO CREER! 10 artistas de Hollywood que hicieron parte de películas de terror - Foto: AFP
    La Kalle - ¡DE NO CREER! 10 artistas de Hollywood que hicieron parte de películas de terror - Foto: AFP
    La Kalle - ¡DE NO CREER! 10 artistas de Hollywood que hicieron parte de películas de terror - Foto: AFP
    Música

    ¡DE NO CREER! 10 caras bonitas de Hollywood que hicieron parte de películas de terror

    Artistas que hicieron papeles de comedia sacaron su lado más ‘oscuro’ para hacer parte de este género

Publicidad

Publicidad

Publicidad