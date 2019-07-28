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La Kalle  / Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

  • Mhovi Vidente habla de los premios Óscar 2026 y de un posible atentado
    Mhoni Vidente y su predicción de los Óscar 2026
    Foto: montaje creado por La Kalle; fotos de AFP y redes sociales
    Virales

    Mhoni Vidente advierte por un posible atentado en los Óscar 2026; nombra 3 celebridades

    La vidente mexicana lanzó una inquietante predicción sobre los Óscar 2026, alertando sobre un posible atentado o incidente inesperado durante la ceremonia que alteraría el desarrollo del evento.

  • 3566_La Kalle. Los perfiles de Instagram que sigue Leonardo DiCaprio / Foto: AFP
    La Kalle. Los perfiles de Instagram que sigue Leonardo DiCaprio / Foto: AFP
    La Kalle. Los perfiles de Instagram que sigue Leonardo DiCaprio / Foto: AFP
    Farándula

    "Estaba un poco maloliente": actriz que trabajó con Leonardo DiCaprio

    La actriz que hizo un papel importante en la vida de ‘Julieta’, durante la filmación de la cinta señaló que el actor tenía un olor desagradable.

  • Leonardo DiCaprio AFP
    Leonardo DiCaprio AFP
    / Foto: AFP
    Virales

    Leonardo DiCaprio aplaude el hallazgo de 30 nuevas especies de aves en Colombia

    El famoso actor estadounidense no pudo ocultar su felicidad ante las buenas noticias.

  • 17709_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Farándula

    Ella es la PRECIOSA novia de Leonardo DiCaprio, 20 años menor que él

    Llevan dos años juntos pese a las críticas por la diferencia de edad.

  • 9404_La Kalle - ¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres - Foto: Instagram
    La Kalle - ¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres - Foto: Instagram
    La Kalle - ¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres - Foto: Instagram
    Música

    ¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres

    A Leonardo DiCaprio, Vin diesel, entre otros, también les salió una doble y sus seguidores están descrestados

  • 7794_La Kalle - ¿ESO PASÓ? Filtran una escena del Titanic que fue ELIMINADA de la película - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿ESO PASÓ? Filtran una escena del Titanic que fue ELIMINADA de la película - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿ESO PASÓ? Filtran una escena del Titanic que fue ELIMINADA de la película - Foto: Instagram
    Virales

    ¿ESO PASÓ? Filtran una escena del Titanic que fue ELIMINADA de la película

    El clip ahora tiene escandalizados a los usuarios preguntándose por qué le borraron

  • 7189_La Kalle - ¿Sí es él? La pregunta de los seguidores a Leonardo Dicaprio por su INCREÍBLE cambio - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿Sí es él? La pregunta de los seguidores a Leonardo Dicaprio por su INCREÍBLE cambio - Foto: Instagram
    La Kalle - ¿Sí es él? La pregunta de los seguidores a Leonardo Dicaprio por su INCREÍBLE cambio - Foto: Instagram
    Música

    ¿Sí es él? La pregunta de los seguidores de Leonardo DiCaprio por su INCREÍBLE cambio

    Del chico ‘caribonito’ y sensual que recordamos en el Titanic ya no queda ni el recuerdo

  • 7055_La Kalle - Leonardo Dicaprio tiene novia argentina - Foto referencia
    La Kalle - Leonardo Dicaprio tiene novia argentina - Foto referencia
    La Kalle - Leonardo Dicaprio tiene novia argentina - Foto referencia
    Música

    Conoce el nuevo AMOR de Leonardo DiCaprio

    ¿Pistas? Es latina y extremadamente hermosa.

  • 6698_La Kalle ¿Por qué murió Jack en Titanic? / Foto: Instagram
    La Kalle ¿Por qué murió Jack en Titanic? / Foto: Instagram
    La Kalle ¿Por qué murió Jack en Titanic? / Foto: Instagram
    Virales

    ¿Por qué MURIÓ ‘Jack’ en Titanic? El director de la película reveló el misterio

    Ante tanta pregunta de los fans de la película, James Cameron reveló la razón del final

  • 5195_La Kalle - Kate Winslet y Leonardo DiCaprio - Foto: AFP
    La Kalle - Kate Winslet y Leonardo DiCaprio - Foto: AFP
    Pareja

    Se hundió el TITANIC, pero no el AMOR de sus protagonistas

    Con unas fotografías filtradas, la pareja de actores encendió de nuevo rumores de una posible relación amorosa

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