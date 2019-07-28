La Kalle Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
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Mhoni Vidente advierte por un posible atentado en los Óscar 2026; nombra 3 celebridades
La vidente mexicana lanzó una inquietante predicción sobre los Óscar 2026, alertando sobre un posible atentado o incidente inesperado durante la ceremonia que alteraría el desarrollo del evento.
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"Estaba un poco maloliente": actriz que trabajó con Leonardo DiCaprio
La actriz que hizo un papel importante en la vida de ‘Julieta’, durante la filmación de la cinta señaló que el actor tenía un olor desagradable.
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Leonardo DiCaprio aplaude el hallazgo de 30 nuevas especies de aves en Colombia
El famoso actor estadounidense no pudo ocultar su felicidad ante las buenas noticias.
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Ella es la PRECIOSA novia de Leonardo DiCaprio, 20 años menor que él
Llevan dos años juntos pese a las críticas por la diferencia de edad.
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¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres
A Leonardo DiCaprio, Vin diesel, entre otros, también les salió una doble y sus seguidores están descrestados
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¿ESO PASÓ? Filtran una escena del Titanic que fue ELIMINADA de la película
El clip ahora tiene escandalizados a los usuarios preguntándose por qué le borraron
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¿Sí es él? La pregunta de los seguidores de Leonardo DiCaprio por su INCREÍBLE cambio
Del chico ‘caribonito’ y sensual que recordamos en el Titanic ya no queda ni el recuerdo
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Conoce el nuevo AMOR de Leonardo DiCaprio
¿Pistas? Es latina y extremadamente hermosa.
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¿Por qué MURIÓ ‘Jack’ en Titanic? El director de la película reveló el misterio
Ante tanta pregunta de los fans de la película, James Cameron reveló la razón del final
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Se hundió el TITANIC, pero no el AMOR de sus protagonistas
Con unas fotografías filtradas, la pareja de actores encendió de nuevo rumores de una posible relación amorosa