Esposa de Aníbal Gaviria revela la vergüenza más grande del candidato: “En un semáforo”

Durante su entrevista para El Klub de La Kalle, el precandidato electoral Aníbal Gaviria, reveló varios detalles íntimos sobre su relación con su esposa Claudia Márquez, los cuales llevan casados 30 años de casados. Tanto es así que durante el ping-pong de preguntas ella decidió soltar la lengua sobre una "maña" del exgobernador de Antioquia.

Claudia inició el relató al mencionar que todo ocurrió en Medellín, específicamente en la calle 65, cuando apenas estaban empezando a salir. Donde su segunda cita venía de una tarde de toros con unos amigos y, al detenerse en un semáforo en rojo, y su actual esposo decidió bajarse del carro.

Puedes leer: María Fernanda Cabal sale del Centro Democrático; inconforme con Paloma Valencia



"Aníbal se tiró del carro", relató Claudia entre risas y asombro, donde también explicó que lo vio "colgado en el semáforo dando vueltas así en el palo del semáforo". Situación que dejó sin palabras a los integrantes de la mesa, mientras el precandidato electoral no interrumpió el relato de su mujer.



¿Cuál fue la reacción de la esposa de Aníbal Gaviria?

La reacción de Claudia fue de total incredulidad. Mientras el amigo que manejaba y su pareja observaban la escena, ella le preguntó seriamente a su acompañante: "¿Con quién estoy saliendo? ¿Qué es eso?". A pesar del "oso", parece que la táctica de Aníbal Gaviria funcionó, porque ella misma confesó que lo que más le gusta de él es que es "súper aventurero" y que con él "nunca hay un día igual".

Puedes leer: Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

De igual forma, recuerda que su esposo Aníbal Gaviria siempre fue una persona detallista, al punto que en una ocasión que se tuvieron que separar, este le terminó regalando un ramo de flores demasiado grande y recuerda que su historia de amor comenzó en la boda de un conocido, pese a que en el inició solo lo vió como un alguien cualquiera.

Publicidad

A pesar de que Aníbal reconoce ser "malito" para lavar los platos en la casa, la complicidad entre ambos es evidente. Claudia lo describe como un hombre coherente, cuya palabra se cumple. Después de tres décadas, cuatro hijos y muchas campañas políticas, esa anécdota del semáforo queda como el inicio de una vida llena de "aventura diaria", según explicó Claudia.

Mira también: Aníbal Gaviria rompe el silencio sobre el fallecimiento de su hermano y señala responsabilidades