Propuestas de Roy Barreras de cara a la Presidencia: "Fondo de $12 millones para cada niño"

Durante una entrevista concedida a El Klub de la Kalle, el exsenador y actual figura política Roy Barreras presentó una de las propuestas que harían parte de su visión de país de cara a una eventual aspiración presidencial.

La iniciativa está dirigida especialmente a madres solteras y busca aliviar una de las principales preocupaciones que enfrentan muchas familias en Colombia: el acceso a la educación superior.

La propuesta de Roy Barreras que busca beneficiar a los niños

Barreras propuso la creación de un fondo soberano que permitiría reservar recursos económicos desde el nacimiento de los niños, sin que el dinero sea entregado de manera inmediata.



Según explicó, la idea consiste en destinar un bono de 12 millones de pesos por cada niño nacido, el cual permanecería guardado durante 18 años en dicho fondo, hasta que el menor alcance la mayoría de edad.



De acuerdo con Barreras, el fondo permitiría que, al cumplir 18 años, los jóvenes cuenten con un respaldo económico para iniciar estudios universitarios o técnicos, reduciendo la incertidumbre que enfrentan muchas madres al momento de pensar en el futuro académico de sus hijos.

En ese sentido, señaló que la iniciativa busca evitar que las madres vivan con la angustia de no saber si podrán costear la educación superior.

Durante la entrevista, el dirigente explicó que la propuesta surge a partir de una experiencia personal y de un contexto social que conoce de cerca. Barreras aseguró que presentó esta idea recientemente ante madres solteras, a quienes destacó por sacar adelante a sus hijos en condiciones difíciles.

Según relató, la historia de su propia madre fue una de las principales motivaciones para estructurar este planteamiento.En sus palabras, Barreras afirmó:

Además del fondo soberano, Barreras señaló que su propuesta presidencial también contempla una reforma laboral con enfoque familiar, orientada a mejorar las condiciones de crianza y acompañamiento de los hijos.

Entre los puntos centrales de esta reforma, mencionó la necesidad de garantizar más tiempo libre para las madres, de modo que puedan compartir con sus hijos y participar activamente en su formación.

Otro de los aspectos destacados es la idea de sumar la licencia de paternidad a la licencia de maternidad, permitiendo que ambos padres puedan estar presentes durante los primeros meses de vida del niño.

Según Barreras, esta medida reconoce que, en muchos casos, las mujeres terminan asumiendo simultáneamente el rol de madre y padre, especialmente en hogares encabezados por madres solteras.

Aunque se trata de una idea que aún requeriría discusión técnica y legislativa, Barreras la expuso como parte de una visión enfocada en el apoyo a la infancia, la educación y el fortalecimiento de las familias en Colombia.

