Roy Barreras recuerda la decisión que lo llevó a descubrir que tenía cáncer

En 2023, la vida de Roy Barreras dio un giro tras un diagnóstico de cáncer de colon. El político revela cuál fue el factor determinante para su recuperación.

Roy Barreras recuerda la decisión que lo llevó a descubrir que tenía cáncer
Roy Barreras recuerda la decisión que lo llevó a descubrir que tenía cáncer
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

La salud es, quizás, el terreno donde Roy Barreras combina con más fuerza sus dos identidades: la de médico de profesión y la de político por vocación. Durante una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, Barreras se tomó un momento de seriedad para abordar su experiencia personal con el cáncer de colon, una enfermedad que lo afectó en 2023 y que superó gracias a lo que él define como una combinación de ciencia, disciplina preventiva y fe.

La decisión que marcó la vida de Roy Barreras

Barreras es enfático al señalar que el cáncer no tiene por qué ser una sentencia de muerte si se actúa a tiempo. "Un consejo médico uno puede salvar la vida si se hace un chequeo una vez al año", afirmó, recordando que en su caso personal, el diagnóstico oportuno fue la clave para salvarse y curarse.

Según explica el entrevistado, el cáncer de próstata y el de colon son los que matan hombres con mayor frecuencia, pero ambos son curables si se detectan mediante exámenes anuales, como el tacto rectal o la colonoscopia.

Su mensaje no se limitó a los hombres. Barreras aprovechó el espacio para instar a las mujeres a realizarse la citología y el autoexamen de seno de manera anual, subrayando que tanto el cáncer de seno como el de cuello uterino son tratables bajo un esquema de detección temprana.

Para él, su recuperación no es solo un éxito clínico, sino un testimonio de la importancia de lo que él mismo hizo: no faltar a su cita médica anual.

Más allá de su experiencia individual, Barreras vincula este episodio con su gestión política. Como autor de la Ley Estatutaria de Salud en 2017, insiste en que el sistema debe garantizar que estos chequeos sean accesibles para todos.

Criticó la tendencia actual de postergar exámenes, como la citología, a periodos de cada cinco años, defendiendo que la revisión debe ser rigurosa y frecuente.

Finalmente, el político no duda en atribuir una parte fundamental de su proceso a su espiritualidad. Se define como un hombre católico y creyente, asegurando que cada día agradece a Dios por el regalo de la vida.

"Creo que la vida es una bendición", concluyó, dejando claro que, si bien la medicina y la detección temprana hicieron su parte técnica, su fe fue el motor emocional que lo mantuvo firme durante la lucha contra la enfermedad en 2023.

Mira la entrevista completa aquí:

