La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessi Uribe se pronuncia sobre minuto de silencio que pidió Poncho Zuleta a su nombre

Jessi Uribe se pronuncia sobre minuto de silencio que pidió Poncho Zuleta a su nombre

Tras días de silencio, el cantante se refirió a la confusión en un concierto del artista vallenato, donde un minuto de silencio generó malentendidos por no mencionar a Yeison Jiménez.

Jessi Uribe habla del minuto de silencio de Poncho Zuleta en uno de sus conciertos
Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Poncho Zuleta
Foto: @ponchozuletadiaz, @jessiuribe3 y @yeison_jimenez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Durante una entrevista concedida al usuario de Brian Ortiz, el cantante de música popular Jessi Uribe se pronunció sobre un episodio que desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

El hecho ocurrió durante un concierto del artista vallenato Poncho Zuleta, quien pidió un minuto de silencio en tarima, lo que inicialmente fue interpretado como un homenaje, pero terminó generando confusión entre el público.

Puedes leer: Así lució Yeison Jiménez en afiche de su primer concierto; no supo cuánto cobrar

De acuerdo a lo anterior, durante un concierto, el cantante vallenato Poncho Zuleta pidió un minuto de silencio para rendir homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente de avioneta, pero por error mencionó el nombre de Jessi Uribe en lugar del del artista que perdió la vida, lo que causó confusión entre el público y se viralizó en redes al quedar grabado en video.

Zuleta luego explicó y ofreció disculpas, asegurando que su intención era honrar la memoria de Jiménez y expresando que es amigo de ambos músicos, pero admitió que el error fue malinterpretado por muchos y generó críticas en plataformas digitales.

¿Qué dijo Jessi Uribe del minuto de silencio de Poncho Zuleta?

El tema fue abordado en una entrevista a Jessi Uribe, cuando el entrevistador le preguntó directamente por el episodio, aclarando que lo hacía “con todo el respeto de Yeison Jiménez, que en paz descanse” y recordándole el video en el que Poncho Zuleta pidió el minuto de silencio.

Ante esto, Uribe respondió restándole importancia a la situación y explicando que se trató de un error común.

“Pues es que no, pues es que normal”, expresó Jessi Uribe, antes de profundizar en su explicación. “Poncho, pues yo creo que es que mucha gente confunde los nombres: Jessie, Jason, Yeison… y Poncho pertenece a otro gremio, que es el vallenato”, señaló el cantante, dejando claro que no veía mala intención detrás del incidente.

Uribe insistió en que la confusión no debía interpretarse como una falta de respeto ni hacia él ni hacia la memoria de Yeison Jiménez, sino como un error humano. “Yo creo que él ni se acordó”, dijo entre risas durante la entrevista, marcando un tono relajado frente a un tema que había sido amplificado en redes sociales.

Puedes leer: La peinada de Juliana Calderón a Aida Victoria tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez

Además, el cantante de música popular aseguró que, si llega a encontrarse con él, no dudaría en decírselo directamente. “Un día me lo encuentro y le digo que no" y el presentador añadió "Que sigue vivito y coleando”, la situación terminó provocando risas y sin ningún tipo de conflicto.

Finalmente, el tema quedó como una anécdota más dentro del mundo del entretenimiento, aclarada por el propio Jessi Uribe, quien optó por la comprensión y el humor, evitando alimentar una polémica que, según sus propias palabras, no tuvo mala intención desde su origen.

Mira también: Poncho Zuleta comete grave error en pleno homenaje a Yeison Jiménez

