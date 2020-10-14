La Kalle Spiderman
-
Andrew Garfield, actor de Spider-Man, fue visto con su nueva novia
El actor de Spider-Man, Andrew Garfield fue visto en una cita con una reconocida filósofa y mentora espiritual, desatando rumores sobre un nuevo romance.
-
Niño se deja picar por una de las arañas más peligrosas del mundo; quería ser SpiderMan
El menor sufrió graves consecuencias por la picadura de la araña y generó alarmas por parte de los especialistas médicos.
-
'Spider-Man' tendrá una serie animada sobre su primer año en la universidad
Marvel la estrenará en 2024 bajo el título 'Spider-Man: Freshman Year'.
-
Marvel presentó al primer Spiderman gay que se une a su fantástico universo
El personaje seguirá cumpliendo con sus labores heroicas de salvar el planeta
-
Jennifer López, Zendaya y Tom Holland triunfan en los premios MTV del cine
La cantante agradeció tanto a las personas que le han dado "alegrías" como a los que "rompieron" su corazón.
-
Dakota Johnson protagonizará cinta derivada de 'Spider-Man'
La actriz está negociando su papel principal en la película "Madame Web".
-
Mujer llevó foto de su esposo fallecido a estreno de Spider-Man
Quiso honrar la memoria de su marido debido a que era un gran fan del superhéroe.
-
¡Ya salió! El tráiler de la película 'Spider-Man: sin camino a casa' que le gustó a los fans
Así anuncia Sony Pictures la nueva cinta de Spider-Man con el regreso de muy viejos enemigos.