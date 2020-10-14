En vivo
  • Andrew Garfield con su nueva novia
    Andrew Garfield con su nueva novia
    Foto: Instagram @andrew_garfield83 y captura de pantalla www.dailymail.co.uk
    Farándula

    Andrew Garfield, actor de Spider-Man, fue visto con su nueva novia

    El actor de Spider-Man, Andrew Garfield fue visto en una cita con una reconocida filósofa y mentora espiritual, desatando rumores sobre un nuevo romance.

  • 22714_Niños se dejaron picar por una araña para convertirse en Spider-Man / Foto: Getty Images - Instagram
    Niños se dejaron picar por una araña venenosa porque querían convertirse en Spider-Man
    Virales

    Niño se deja picar por una de las arañas más peligrosas del mundo; quería ser SpiderMan

    El menor sufrió graves consecuencias por la picadura de la araña y generó alarmas por parte de los especialistas médicos.

  • 7226_La Kalle - Hombre se disfrazó de ‘Spiderman’ para tomarse una selfie y tuvo un DESENLACE fatal -Foto: Referencia Pixabay
    La Kalle - Hombre se disfrazó de ‘Spiderman’ para tomarse una selfie y tuvo un DESENLACE fatal -Foto: Referencia Pixabay
    Ocio

    'Spider-Man' tendrá una serie animada sobre su primer año en la universidad

    Marvel la estrenará en 2024 bajo el título 'Spider-Man: Freshman Year'.

  • Spiderman: Sin Camino A Casa
    Póster oficial de la nueva película de Spiderman: Sin Camino A Casa
    Foto tomada de @comicconcolombia
    Farándula

    Marvel presentó al primer Spiderman gay que se une a su fantástico universo

    El personaje seguirá cumpliendo con sus labores heroicas de salvar el planeta

  • 20972_El cuerpo en bikini de Jennifer López - Foto AFP
    ¡Qué impresión! El bikinazo de Jlo que superó los siete millones de ‘me gusta’
    Farándula

    Jennifer López, Zendaya y Tom Holland triunfan en los premios MTV del cine

    La cantante agradeció tanto a las personas que le han dado "alegrías" como a los que "rompieron" su corazón.

  • Dakota Johnson
    Dakota Johnson
    Ocio

    Dakota Johnson protagonizará cinta derivada de 'Spider-Man'

    La actriz está negociando su papel principal en la película "Madame Web".

  • Spider-Man
    El post causa sensación en redes sociales.
    Virales

    Mujer llevó foto de su esposo fallecido a estreno de Spider-Man

    Quiso honrar la memoria de su marido debido a que era un gran fan del superhéroe.

  • Spiderman: Sin Camino A Casa
    Póster oficial de la nueva película de Spiderman: Sin Camino A Casa
    Ocio

    ¡Ya salió! El tráiler de la película 'Spider-Man: sin camino a casa' que le gustó a los fans

    Así anuncia Sony Pictures la nueva cinta de Spider-Man con el regreso de muy viejos enemigos.

