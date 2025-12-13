Hassam arremetió contra Valentina Taguado tras broma por su cáncer; se le fue con toda

Valentina Taguado encendió las redes sociales tras mofarse de la lucha contra el cáncer de su excompañero, el humorista Hassam, al apodar a su novia "Quimio".

El comediante, quien enfrentó públicamente la enfermedad, respondió con una furia inusual, calificando el acto como la cúspide de la "maldad". La controversia generó una intensa discusión sobre los límites éticos del humor y el respeto hacia los pacientes oncológicos.

La polémica, que se expandió rápidamente por las plataformas digitales, tiene como epicentro un video viralizado en redes sociales, especialmente en Instagram.



Las imágenes capturaron un momento de un show de comedia realizado por la creadora de contenido Valentina Taguado.

Fue durante esta presentación donde Taguado lanzó un comentario que ha sido catalogado como ofensivo y una burla directa hacia la difícil experiencia de las personas que atraviesan procesos de cáncer.

El chiste se centró en la pareja sentimental de Hassam. En medio de la rutina humorística, Valentina Taguado afirmó que se estaba enterando en ese instante de que el humorista tenía novia.

Acto seguido, preguntó por el nombre de la mujer para rematar con una frase de alto voltaje: “Supongo que ‘Quimio’, porque es la que te come”.

La frase, que implica una doble lectura macabra relacionada con la enfermedad que padeció Hassam, provocó risas inmediatas tanto en Taguado como en su compañera de escenario, lo que intensificó aún más la indignación entre los usuarios que presenciaron o vieron posteriormente el clip.

Pero la ofensa no se detuvo allí. La amiga de Taguado, Valeria Aguilar, también se sumó a la rutina de burla, aportando otra broma que generó aplausos de algunos asistentes presentes, aunque fue objeto de duras críticas en las plataformas digitales.

Aguilar preguntó, en tono jocoso: “¿Cuál es la película favorita de Hassam? El planeta de las quimios”. Este tipo de comentarios llevaron a que numerosos internautas y observadores catalogaran que la línea entre la comedia y la clara falta de respeto había sido ampliamente sobrepasada.

¿Qué le dijo Hassam a Valentina Taguado tras comentrario ofensivo sobre su cáncer?

La controversia tomó una dimensión mayor cuando Hassam, quien ha hecho pública su propia lucha personal contra el cáncer, se enteró de las palabras de su excompañera de trabajo.

Su respuesta no se hizo esperar y fue expresada con evidente indignación durante una conversación con Violeta Bergonzi. Mientras ambos grababan un video de cocina que también se viralizó, el comediante optó por no ocultar su profunda molestia.

El mensaje que Hassam lanzó fue directo y contundente, reflejando el impacto emocional que le produjo la mofa, considerando su propio historial médico.

El humorista sentenció que “Hay que ser muy malp… en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”. Sus palabras reflejaron el dolor que implica utilizar una enfermedad tan devastadora como material para generar risa en un show.

Hassam aclaró en el contexto de la controversia que su salida de ese proyecto estuvo directamente ligada a problemas de salud.

Aunque Taguado continuó en el programa junto a la creadora de contenido Johanna Velandia, Hassam enfatizó que nunca habría imaginado que una antigua colega recurriría a un tema tan sensible y personal para intentar arrancar carcajadas en un escenario.

La ola de rechazo en redes sociales fue instantánea y masiva, desatando una amplia discusión sobre la sensibilidad necesaria en el humor público. Los internautas expresaron su desaprobación de manera vehemente.

Entre los comentarios más destacados se leen mensajes que condenan la ligereza del chiste.

Usuarios criticaron que se le diera “visibilidad a alguien sin educación que se cree gracioso” y afirmaron que Taguado “Se pasó y lo sabe”.

La mayoría de los usuarios coincidió en que el episodio conllevó una transgresión clara de los límites éticos, demostrando que para muchos temas, especialmente aquellos ligados a la salud y el dolor humano, no existe un espacio para la risa.