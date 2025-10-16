Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
HASSAM HOSPITALIZADO
SUBSIDIO AMAS DE CASA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hassam tranquiliza a sus seguidores con reveladora foto: “Seguimos vivos”

Hassam tranquiliza a sus seguidores con reveladora foto: “Seguimos vivos”

El humorista Hassam compartió una fotografía desde el hospital para tranquilizar a sus seguidores, luego del comunicado que circuló en redes sociales.