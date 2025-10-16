Hassam tranquiliza a sus seguidores con reveladora foto: “Seguimos vivos”

Una de las noticias que sorprendió esta mañana del 16 de octubre, el humorista Hassam compartió un comunicado sobre su estado de salud, donde aclararon los rumores sobre su estado de salud. Horas más tarde fue el mismo comediante quien decidió compartir una foto para tranquilizar a sus seguidores.

Por medio de una imagen en redes sociales, Hassam publicó una fotografía desde su habitación del hospital. En el cual se puede ver al humorista recostado en una camilla con una pantaloneta negra y conectado a varios cables médicos, mostrando una actitud positiva.



Sumado a esto, se puede evidenciar en la imagen como levanta su mano izquierda y el pulgar hacia arriba, con el mensaje: “¡Hey! Seguimos vivos”, situación por la cual logró transmitir tranquilidad y humor a sus seguidores, los cuales se preocuparon por el comunicado que se compartió en horas de la mañana.



Mensaje de Hassam a sus seguidores Foto: imagen tomada de @hassam

¿Qué le ocurrió a Hassam?

Debido a los miles de comentarios y mensajes de sus seguidores, el equipo de representación del artista, cuyo nombre de pila es Gerly Hassam Gómez Parra, emitió un comunicado oficial. El documento, difundido a través de sus redes oficiales, buscó aclarar la situación y brindar un parte de tranquilidad a sus seguidores. Después de permanecer mucho tiempo inactivo de las plataformas digitales.

Ante esta situación el mismo humorista con su equipo compartieron un comunicado qué decía: “Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica. Afortunadamente, su estado de salud es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”, señala el comunicado.

Recordemos que Hassam es conocido por sus personajes emblemáticos como ‘Rogelio Pataquiva’ y ‘Proculo Rico‘, quienes demuestran ocasiones de resiliencia y buen humor frente a varios aspectos de la vida cotidiana. Simbolizando las más recientes enfermedades que tuvo Hassam en el pasado, como fue el caso de la mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y los huesos, por lo que algunos especulan que se puede tratar de una recaída de esta situación.

Por el momento, el humorista está estable, por lo cual, se esperan más noticias sobre el humorista para que logre salir de esta compleja situación que se encuentra atravesando, pese a eso se mantiene optimista y es el estado que le reflejo a sus seguidores en redes sociales.

