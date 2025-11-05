Juan David Tejada lanza indirecta a Aida Victoria Merlano con tierno mensaje a su hijo

Aida Victoria y Juan David Tejada son los nombres que están en boca de todos debido al enfrentamiento que mantienen en redes sociales por su hijo, Emiliano. Aunque en un principio confirmaron que habían terminado su relación de la mejor manera, la situación tomó un rumbo diferente.

Sin embargo, en los últimos días tanto Aida Victoria y Juan David Tejada comenzaron a compartir mensajes en sus redes sociales sobre el futuro del pequeño bebé, así mismo, hablaron sobre otros dineros que, al parecer, se debían. Otro punto que menciona la creadora de contenido, es el distanciamiento de éste con su hijo.

Además de que Tejada acusó a la creadora de contenido de tener problemas mentales, a lo que esta decidió responder con un video en sus redes sociales, mientras se encuentra en una parranda vallenata donde le dice el mensaje que: “Mi ex dice que tengo problemas mentales. Sí tengo hiju... pero saca tus pruebas.”



¿Cuál fue el mensaje de Juan David Tejada a su hijo con Aida Victoria?

En las últimas horas, se conoció un mensaje de Juan David Tejada con relación a su hijo en donde compartió en redes sociales algunas imágenes junto a su hijo, en donde llama la atención es que en todo momento menciona que va a luchar y estar siempre para él, lo que generó un gran debate en redes.

"Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti a como dé lugar, solo te digo que estamos con Dios, y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tu sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega", mencionó Juan David Tejada.

Dicho video comenzó a generar varios comentarios en redes sociales de Juan David Tejada, en donde resaltan el trabajo que hace el empresario con su hijo, pero otros, también aprovecharon para utilizar para mencionar que ‘El Agropecuario’ tiene otra intención con estos mensajes.

Por ahora, no se conocen los detalles tanto de Aida Victoria y Juan David Tejada sobre algunos acuerdos formales, pues en redes sociales dejaron claro que no querían volver a tener contacto. Sin embargo, el 'agropecuario', al ser papá del niño tendría el derecho de poder ver su proceso de crecimiento y más.

