La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juan David Tejada lanza indirecta a Aida Victoria Merlano con tierno mensaje a su hijo

Juan David Tejada lanza indirecta a Aida Victoria Merlano con tierno mensaje a su hijo

En medio de su disputa con Aida Victoria por su hijo, el empresario Juan David Tejada compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Juan David Tejada lanza indirecta a Aida Victoria Merlano con tierno mensaje a su hijo
Juan David Tejada lanza indirecta a Aida Victoria Merlano con tierno mensaje a su hijo, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de nov, 2025