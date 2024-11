Jessica Cediel prende las alarmas: "No termina uno de salir de una, cuando ya llega otra"

La modelo y presentadora Jessica Cediel sorprendió y preocupó a sus seguidores esta semana al compartir un video en el que se muestra devastada y visiblemente afectada.

Con lágrimas en los ojos, Jessica confesó estar atravesando una situación complicada que la ha dejado sintiéndose con rabia e impotencia, generando una lluvia de reacciones en redes sociales.

En el video, que publicó desde su vehículo, Jessica comienza diciendo que, aunque prefiere no mostrarse en este estado tan vulnerable, quería abrirse con sus seguidores.

“Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia. Hace mucho no me mostraba así, pero también sé que al otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual, prueba tras prueba, que no termina uno de salir de una cuando ya llega la otra”, expresó.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. A los pocos minutos de su publicación, su cuenta de Instagram se llenó de mensajes de apoyo y ánimo. Frases como "Eres fuerte, Jessica", "Dios nunca te deja sola" y "Ánimo, todo pasa" inundaron la caja de comentarios.

No obstante, no faltaron quienes criticaron su decisión de mostrarse en redes en un momento de tanta vulnerabilidad, sugiriendo que ciertos aspectos de la vida personal deberían quedarse fuera de la esfera pública.

A pesar de las críticas, Jessica no parece retroceder en su decisión de compartir su realidad con sus seguidores. Poco después, publicó un mensaje en X (antes Twitter) donde, en lugar de centrarse en las dificultades, agradeció el comienzo de un nuevo mes y animó a sus seguidores a no perder la gratitud a pesar de las circunstancias.

“Es un recordatorio para todos de que, aunque las cosas estén difíciles, siempre hay un motivo para agradecer”, escribió.

