Pipe Bueno revela si es verdad que sostuvo una relación con Maluma: "Fue una época peye"

En su reciente participación en el programa de entrevistas de Caracol, Los Enredados, el cantante de música popular Pipe Bueno se refirió acerca de los rumores que lo han vinculado sentimentalmente con Maluma, el reconocido ícono del reguetón.

Esta especulación ha circulado durante años en redes sociales, generando toda clase de comentarios y debates entre seguidores de ambos artistas.

Pipe Bueno inició aclarando que la cercanía con Maluma se basa en una sólida amistad que nació hace varios años. Según explicó, ambos han coincidido en múltiples proyectos y comparten una afinidad natural, algo que, para él, ha sido malinterpretado.

"Una amistad no se va a acabar ni va a dejar de ser por algo que no es real, a los dos nos iba tan bien, guardando las comparaciones, entonces uno siendo exitoso, suena un poco raro, pero la verdad eso no nos importaba" , afirmó el cantante.

Publicidad

¿De dónde salió el rumor de que Pipe Bueno y Maluma fueron pareja?

Los rumores surgieron principalmente por fotografías y videos donde los artistas aparecían juntos en contextos casuales y relajados. Sin embargo, Pipe Bueno aseguró que estas imágenes no tienen ningún trasfondo romántico.

Publicidad

"Cuando hay una seguridad en la sexualidad de uno no genera problema obviamente recién empezando mi carrera uno a los 16 años sí le da más importancia y claro fue una época peye que dañó ciertas cosas de relación con mi púbico masculino, pero ya pasó el tiempo y no se le para bolas a cosas que no tienen relevancia"

Ser gay no tiene ningún problema, en ese entonces me criticaban por decir eso, pero ahorita sí que menos, eso ya ni importa, creo que hoy en día sí me entienden más Pipe Bueno

Maluma y Pipe Bueno, celebrando el cumpleaños del reguetonero /Foto: Instagram @pipebueno

¿Por qué siguen los rumores de la relación entre Pipe Bueno y Maluma?

Para Pipe Bueno, una de las razones detrás de estos rumores podría ser la falta de información real sobre sus vidas personales. Aunque ambos artistas suelen ser activos en redes sociales, Pipe comentó que tienden a mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del ojo público, lo que alimenta las especulaciones.

El cantante también mencionó que estos comentarios no han afectado su relación con Maluma. De hecho, ambos se han tomado las especulaciones con humor. "Nos reímos de todo lo que inventan. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad", aseguró.

Publicidad

Durante la entrevista, Pipe fue contundente al afirmar que no hay lugar a dudas sobre su orientación ni sobre la naturaleza de su relación con Maluma.

Aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de sus fans, quienes siempre han respetado su carrera y decisiones personales. "A veces es bueno aclarar, pero lo más importante es enfocarnos en la música y en seguir adelante" , concluyó.

Publicidad

Te puede interesar: Pipe Bueno no bebió alcohol ni tuvo relaciones con Jessica Cediel por un año, esta es la razón