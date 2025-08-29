Jessi Uribe no se guarda nada ante un desamor; ahora lo refleja en ‘La Ambulancia’

En las últimas horas, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe confirmó el lanzamiento de “La Ambulancia”, una canción para los corazones rotos, buscando ser una medicina para este dolor y que todos los colombianos puedan disfrutarla y pasar las penumbras si es el caso.

Con una letra directa y desgarradora él artista describe el dolor de una despedida sin anestesia que mezcla desgarro, honestidad y la fuerza interpretativa, una letra en la que espera transmitir múltiples sentimientos, como lo hace Jessi Uribe a lo largo de su carrera musical.

Puedes leer: La cruda revelación de Jessi Uribe a sus seguidores; lo destapó todo



“La Ambulancia” según Jessi Uribe no es solo una canción, sino que esta se trata de una confesión sobre varias experiencias de su pasado, en donde le habla a un amor que ya no funcionó, también a los celos inútiles y de un dolor tan intenso que ni el tiempo ni el doctor parecen poder curar.

Sumado a esto, Jessi Uribe menciona que esta canción combina la fuerza de la música popular con un toque moderno; donde este lo ejemplifica como su evolución a lo largo de su trayectoria musical, al punto que varios lo ponen como uno de los exponentes más importantes del género en Latinoamérica



¿Cómo se inspiró Jessi Uribe para escribir “La Ambulancia”?

Adicionalmente, Jessi Uribe comentó que para realizar esta canción decidió abrirse a los millones de seguidores que tiene, dado que él considera esto con una manera de darle apoyó a las personas, usando sus experiencias como una ruta de superación en las diferentes experiencias amorosas.

Puedes leer: La Liendra reapareció en redes sociales y dejó a seguidores preocupados, ¿qué le pasó?

Publicidad

“Ni el tiempo, ni el doctor, ni las mentiras para aparentar estar bien logran calmar esta herida”, confesó Jessi Uribe, al momento de ser preguntado por esta canción, en donde resalta que por medio de sus canciones muestra un espejo de todo lo que ha tenido que sobrellevar en sus espaldas.

Publicidad

Jessi Uribe no teme mostrar su vulnerabilidad y abrir su corazón frente a millones de seguidores que encuentran en sus canciones un espejo de sus propias vivencias. Este nuevo sencillo habla de un amor que ya no funcionaba, de juegos de celos inútiles y del dolor profundo de aceptar que no hay vuelta atrás.

Mira también: PAOLA JARA rompe el silencio sobre pérdida de su primer bebé con JESSI URIBE, ¿qué pasó?