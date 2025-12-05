Maru Yamayusa revela cómo nació Josefa en Dejémonos de Vainas y por qué sigue vigente

Maru Yamayusa, la icónica actriz que dio vida a Josefa Chivatá en la serie Dejémonos de Vainas, compartió en El Klub de La Kalle detalles sobre el comienzo y la relevancia de su personaje, atribuyendo gran parte del éxito a la confianza del director Bernardo Romero.

A pesar de que la serie finalizó hace décadas, el impacto de Josefa sigue resonando profundamente en el público colombiano.Dejémonos de Vainas fue mucho más que un programa de televisión; fue un verdadero fenómeno que se extendió por 16 años, desde su inicio en 1983.

Maru Yamayusa revela cómo fue encarnar a Josefa en Dejémonos de Vainas

La serie marcó generaciones, logrando reunir a Colombia entera frente a la pantalla. Yamayusa recuerda haber crecido viendo el programa, incluso siendo una niña pequeña.



Aunque en su niñez no entendía completamente lo que sucedía, sí recuerda a "esta mujer corriendo por esa casa con delantal" que la hacía reír y se convirtió en un "personaje icónico tan lindo".Incluso 30 años después de haber interpretado ese papel, la gente continúa preguntándole por Josefa Chivatá.



Lejos de molestarle, Maru afirma con orgullo que hoy en día es "más vigente que en la misma época".La Clave del Éxito: La Visión de Bernardo Romero El secreto de la perdurabilidad del personaje no radicó solo en los libretos, sino en la interpretación que Yamayusa pudo desarrollar gracias a la dirección.

La actriz enfatizó que el director Bernardo Romero le otorgó la libertad para trabajar en su personaje.Esta autonomía resultó crucial.

Según Maru, fue a través de Josefa y de la forma en que ella la interpretó, que "los directores y los libretistas se dan cuenta que yo soy un material que lo pueden poner donde quieran que yo salgo adelante pero en La parte más seria que es la comedia".

Su habilidad para desenvolverse en el humor, la cual ella describe de manera divertida como haber nacido "un poquito anormal" y haber usado el "buen humor con las vidas que he tenido que llevar," fue lo que le abrió puertas.

De hecho, aunque su trabajo actual en teatro, cine y televisión no proviene directamente de haber hecho el papel de Josefa, la plataforma que le dio la interpretación de este personaje la ayuda a consolidarse como una actriz adaptable y versátil.

A pesar del éxito y la unión familiar que generaba el programa, Dejémonos de Vainas concluyó en 1998. La actriz lamentó que el programa no durara más tiempo, sugiriendo que "hubiéramos podido durar 20 años".

La verdad detrás del final, según Yamayusa, no fue una caída en la audiencia o un agotamiento de la trama. El programa, que buscaba reforzar los valores familiares y mostrar una evolución social de manera "muy agradable," fue víctima del "matoneo" constante (bullying) de un periodista que hablaba mal de la serie.

Este periodista "fregó y fregó y fregó hasta que Bernardo se aburrió".

La situación se complicó cuando Bernardo Romero, quien era la persona que mantenía la esencia y la visión del proyecto, se fue, lo que Yamayusa identifica como "el primer error". Aunque los directores que llegaron después no eran necesariamente malos, su visión difería de la de Romero.

El programa seguía funcionando, ya que personajes como el Costeño, Ramoncito y Josefa ya tenían sus vidas bien definidas, pero la partida de Romero fue determinante.

Hoy, a pesar de los años transcurridos, Maru Yamayusa sigue demostrando su talento actoral, actualmente participando en un show de comedia musical sobre la menopausia, el cual celebra 10 años en escena, demostrando la misma vigencia que Josefa Chivatá.

