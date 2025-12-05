Maru Yamayusa rompe el silencio y revela el mayor secreto de Dejémonos de Vainas

Maru Yamayusa, la icónica actriz detrás de Josefa Chivatá, visitó El Klub de La Kalle para desentrañar uno de los misterios más persistentes de la televisión nacional, la verdadera razón detrás del final del amado programa Dejémonos de vainas.

Recordemos que la producción de Dejémonos de vainas arrancó en 1983, un año que Maru recuerda bien ya que estaba embarazada cuando inició, al punto que confesó que temía que la fueran a despedir. Sin embargo, pese a esto, la actriz logró mantenerse un buen tiempo en la serie.

La actriz refirió que "todo el mundo era tan bonito en ese momento en la televisión" que las familias se reunían en la sala, sacaban el "maira" y decían: "Ya comenzó dejémonos de vainas". Maru, quien era vista en pantalla como una mujer "corriendo por esa casa con delantal", destacó que el programa tenía el toque de reunir a Colombia entera.



Contrario a la creencia popular de que "la gente ya se había aburrido en Colombia"algo que Yamayusa tajantemente califica como falso, la verdad es que la cancelación fue forzada por un periodista.



¿Por qué cancelaron la serie Dejémonos de Vainas?

Maru Yamayusa reveló que este periodista ejerció lo que hoy se conoce como matoneo o bullying. "Ese man fregó y fregó y fregó y fregó hasta que Bernardo se aburrió," afirmó la actriz.

De igual forma, explicó que este periodista no pasaba un día sin hablar mal del programa, tildándolo de aburrido y harto. Maru intuye que esto pudo haber sido una transferencia de su vida personal con el programa. La situación fue tal que Bernardo Romero, el director le dio libertad a Maru para crear a Josefa.

La salida de Bernardo Romero se considera el primer error que afectó la estabilidad del programa, pues él era quien mantenía la línea original. Aunque Dejémonos de vainas siguió funcionando con los libretos escritos por la hija de Daniel y la hija de Bernardo, la llegada de nuevos directores con visiones distintas afectó el curso.

Maru Yamayusa lamenta profundamente esta situación, ya que considera que Dejémonos de vainas tenía la fuerza para seguir al aire: "Hubiéramos podido durar 20 años". La actriz recordó el ejemplo de Roberto Gómez Bolaños, quien duró 25 años con el mismo concepto en televisión y teatro, preguntándose por qué ellos no pudieron lograrlo, dando a entender que el programa fue víctima de la crítica destructiva que lo sacó del aire prematuramente.

