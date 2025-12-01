Sebastián Vega habla de su paso por Padres e hijos y destapa secretos de la novela

Sebastián Vega, quien debutó en la televisión en el año 2005, calificó su paso por la icónica serie Padres e Hijos como una "escuela muy chimba", pero también una de las más exigentes y de alto rendimiento de la televisión colombiana, esto para su entrevista en El Klub de La Kalle.

Durante su intervención Vega es recordado por los seguidores de la novela como “el primer novio de Daniela". Sumado esto, el actor explicó que al hablar del ritmo de grabación era muy alto, destacando que en un solo día trabajo incluyó 46 escenas. La producción trabajaba al límite, a veces cerrando el capítulo que salía al aire "mañana".

De igual forma, Sebastián reveló que el secreto de este ritmo frenético era la proactividad y la dirección sin pausas, liderada por Roberto Reyes, a quien el actor lo consideró uno de sus maestros. Tanto es así que recordó que este prioriza la entrega y la rapidez por encima de la perfección técnica.



¿Qué otros secretos Sebastián Vega sobre Padre e hijos?

Adicionalmente, Sebastián Vega compartió con la mesa un dicho común en el set de la novela: "Señor, es que se vio el trípode en una casa, hay un trípode. Queda, vamos, sigue ¿qué sigue?". Incluso recurrían a trucos de cámara para ahorrar tiempo, como "falsear" escenas de sueño poniendo el colchón contra la pared con almohadas.

Por otro lado, compartió que durante el rodaje de la novela inició una relación seria con una de sus coprotagonistas: Lina Tejeiro, quien hizo el personaje de Sami. "Yo fui novio de Lina 3 años," reveló.

Sin embargo, aunque él prefiere no "mezclar mucho la vuelta" porque se vuelve "mamón", afirmó que su relación con Lina fue de pareja estable. Vega siempre vio a Tejeiro como una persona "muy bonita" y con "una energía muy chimba". Pero, resaltó que por diferentes circunstancias decidió terminar la relación.

Finalmente, el actor recordó los desafíos de los besos de actuación, describiéndolos como "bien malucos" porque no implican pasión, sino técnica, además confesó que en estos no se incluyen lengua. Cuando se le preguntó por el peor beso, hizo referencia a una escena con un actor, describiéndolo con humor: "Es mejor besar una chancleta huevón".

