Sebastián Vega boletea la peor entrevista que le hicieron; el periodista lo había robado

El actor compartió la anécdota de la entrevista que lo llenó de mal genio, ya que el periodista que se acercó a entrevistarlo lo había robado; no dudó en exponer el descaro.

Foto: Redes sociales de Sebastián Vega
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

La carrera de Sebastián Vega, estuvo marcada por numerosos castings y rechazos. Sin embargo, ninguna dificultad profesional se compara con la experiencia que vivió al encontrarse, cara a cara, con quien consideraba un ladrón.

La historia se remonta a hace unos 10 años, una época en la que el valor de las redes sociales, especialmente una cuenta de Facebook con más de un millón de seguidores, era considerablemente "más valioso que hoy en día", así lo contó en El Klub de La Kalle.

Puedes leer: Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

Vega explicó el origen de la cuenta, detallando que esta fue inicialmente creada y gestionada por la presidenta de uno de sus clubes de fans. En un acto de apoyo, Vega le suministraba información y contenido.

Cuando las marcas comenzaron a solicitar publicidad en la página, el actor decidió que la administradora se quedara con las ganancias como recompensa por su dedicación: "Yo te hago el video, te hago la publicidad, tú la publicas y cobra tú, eso te quedas tú con ese con ese dinero".

En este contexto de confianza, el periodista, descrito como alguien conocido en el medio, se hizo "muy amigo" de la presidenta del club de fans. Vega está seguro de que el personaje se inmiscuyó en la "vuelta" y le dio "algo de plata" a la administradora para tomar posesión de la cuenta. La pérdida de esta red social fue permanente.

La situación alcanzó su punto de máxima tensión cuando el periodista de entretenimiento, sabiendo que Vega conocía la historia del robo, se acercó al actor con un micrófono en una alfombra roja para entrevistarlo.

Puedes leer: Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad

Mientras el personaje lo saludaba y buscaba iniciar la conversación profesional, Vega no podía creer el nivel de descaro.

El actor, que observaba la escena lleno de rabia, cortó de tajo el protocolo. Su respuesta inicial, después de que el entrevistador le hablara por primera vez, fue directa: "¿De verdad me vas a entrevistar?".

Ante la pregunta, el periodista intentó continuar la entrevista con un tono profesional: "Pero ¿cómo así? No, claro, cuéntanos no sé qué". Fue entonces cuando Sebastián Vega lanzó la frase que resumía su indignación: "No seas descarado".

El actor reitera que esa fue la "entrevista más maluca". El incidente, que tuvo lugar hace años, resalta la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la traición en el entorno digital y mediático.

