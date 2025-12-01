Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA PONE TATEQUIETO A SU EX
SECUESTRADA POR 45 DÍAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sebastián Vega revela el día que lo sacaron de una producción por un problema personal

Sebastián Vega revela el día que lo sacaron de una producción por un problema personal

El actor Sebastián Vega compartió en El Klub de La Kalle una dolorosa experiencia profesional tras ser despedido de una producción durante la fase de ensayos.

Sebastián Vega confiesa el día que lo sacaron de una producción por un problema personal
Sebastián Vega confiesa el día que lo sacaron de una producción por un problema personal
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

El reconocido actor colombiano Sebastián Vega, reveló en una entrevista para El Klub que se adhiere a una filosofía de carrera que prioriza el destino y la providencia: "Diosito, la vida parcero, venga donde tenga que estar". Gracias a esta visión, afirma que, donde ha estado le ha funcionado mucho.

Sin embargo, hubo una excepción donde, a pesar de haber sido seleccionado tras el casting y comenzar los ensayos, el proyecto se convirtió en "un infierno".

Puedes leer: Sebastián Vega habla sin tapujo de Lina Tejeiro, ¿le veía futuro en la actuación?

Vega relata que el proceso inició con una premonición. Un cambio en el proyecto se produjo poco después de que él fuera seleccionado, y se enteró de su posible reemplazo justo cuando iba camino a su segundo ensayo.

Te puede interesar

  1. Sebastián Vega, actor y modelo colombiano
    Sebastián Vega habla sobre su adicción al alcohol
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Sebastián Vega revela cómo descubrió su alcoholismo; iba tocando fondo

  2. Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra
    Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Sebastián Vega rompe el silencio y habla sin filtros del actor que le declaró la guerra

Su madre, que estaba más al tanto de las comunicaciones del medio que él, le dio la noticia. Inicialmente, Vega pensó: "Ah, mami, no va esa," asumiendo que ya no entraría. Aunque eventualmente se quedó, la confirmación visual de su madre se dio al llegar y ver al otro actor al bajarse de su carro.

A pesar de las señales, entró y comenzó los ensayos, que fueron notoriamente difíciles. El actor explicó que, a diferencia del casting donde solo se evalúa el perfil, el verdadero trabajo es la construcción en el ensayo, y uno nunca llega con el personaje totalmente listo.

Publicidad

En esta producción, el proceso fue agotador: "Nada y nada y nada y nada y nada gustaba". Finalmente, el desgaste y la frustración llevaron a Vega a resignarse:

Publicidad

"Ya entendí, pero ¿para qué nos desgastamos?". La producción confirmó lo inevitable: "Sebas, no vas en el proyecto".

El motivo subyacente de su expulsión no fue su desempeño actoral, sino un conflicto de índole personal, un "tú a tú con un con una persona" del equipo. El actor, que había salido de Padres e Hijos y estaba iniciando en la televisión, confesó que el origen de la tensión fue una "pendejada".

Te puede interesar

  1. Sebastián Vega hace broma a Variel Sánchez EN VIVO sobre su alcoholismo; desató risas
    Sebastián Vega hace broma a Variel Sánchez EN VIVO
    Foto: La Kalle y redes de Variel Sánchez
    Farándula

    Sebastián Vega llama a Variel Sánchez; confesión sobre alcoholismo con final inesperado

  2. Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad
    Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle e ImageFX
    Farándula

    Sebastián Vega revela cuál es el regalo que espera del Niño Dios en esta Navidad

El detonante ocurrió en una "despedida de un proyecto", cuando otro personaje le preguntó si consumía ciertas sustancias.

Puedes leer: Sebastián Vega y la lista de famosas que ha besado: “Mejor una chancleta”

Sebastián Vega, con un tono de broma o franqueza sobre sus hábitos de la época (antes de su proceso de abstinencia), respondió: "Todo el trago que quiera. Yo solo fumo y tomo".

Publicidad

La respuesta provocó una reacción desmedida del otro personaje, quien lo calificó de "Ay, qué estúpido". La situación escaló sin que Vega entendiera la magnitud del problema.

Publicidad

A partir de ese momento, el otro actor, a quien identificó como un actor, lo miraba mal. Vega, quien se describe como alguien que no necesita aprobación, decidió simplemente ignorar la hostilidad: "Si no me quieren pegar al combo, no me importa, parcero".

Esta fricción, totalmente ajena a la calidad de su trabajo, fue la que en última instancia lo sacó del proyecto.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Farándula

Chismes

El Klub