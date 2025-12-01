Sebastián Vega revela el día que lo sacaron de una producción por un problema personal

El reconocido actor colombiano Sebastián Vega, reveló en una entrevista para El Klub que se adhiere a una filosofía de carrera que prioriza el destino y la providencia: "Diosito, la vida parcero, venga donde tenga que estar". Gracias a esta visión, afirma que, donde ha estado le ha funcionado mucho.

Sin embargo, hubo una excepción donde, a pesar de haber sido seleccionado tras el casting y comenzar los ensayos, el proyecto se convirtió en "un infierno".

Vega relata que el proceso inició con una premonición. Un cambio en el proyecto se produjo poco después de que él fuera seleccionado, y se enteró de su posible reemplazo justo cuando iba camino a su segundo ensayo.



Su madre, que estaba más al tanto de las comunicaciones del medio que él, le dio la noticia. Inicialmente, Vega pensó: "Ah, mami, no va esa," asumiendo que ya no entraría. Aunque eventualmente se quedó, la confirmación visual de su madre se dio al llegar y ver al otro actor al bajarse de su carro.

A pesar de las señales, entró y comenzó los ensayos, que fueron notoriamente difíciles. El actor explicó que, a diferencia del casting donde solo se evalúa el perfil, el verdadero trabajo es la construcción en el ensayo, y uno nunca llega con el personaje totalmente listo.

En esta producción, el proceso fue agotador: "Nada y nada y nada y nada y nada gustaba". Finalmente, el desgaste y la frustración llevaron a Vega a resignarse:

"Ya entendí, pero ¿para qué nos desgastamos?". La producción confirmó lo inevitable: "Sebas, no vas en el proyecto".

El motivo subyacente de su expulsión no fue su desempeño actoral, sino un conflicto de índole personal, un "tú a tú con un con una persona" del equipo. El actor, que había salido de Padres e Hijos y estaba iniciando en la televisión, confesó que el origen de la tensión fue una "pendejada".

El detonante ocurrió en una "despedida de un proyecto", cuando otro personaje le preguntó si consumía ciertas sustancias.

Sebastián Vega, con un tono de broma o franqueza sobre sus hábitos de la época (antes de su proceso de abstinencia), respondió: "Todo el trago que quiera. Yo solo fumo y tomo".

La respuesta provocó una reacción desmedida del otro personaje, quien lo calificó de "Ay, qué estúpido". La situación escaló sin que Vega entendiera la magnitud del problema.

A partir de ese momento, el otro actor, a quien identificó como un actor, lo miraba mal. Vega, quien se describe como alguien que no necesita aprobación, decidió simplemente ignorar la hostilidad: "Si no me quieren pegar al combo, no me importa, parcero".

Esta fricción, totalmente ajena a la calidad de su trabajo, fue la que en última instancia lo sacó del proyecto.