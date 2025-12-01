Sebastián Vega y la lista de famosas que ha besado: “Mejor una chancleta”

Sebastián Vega habló en una entrevista para El klub de La Kalle sobre los besos que ha dado a varias actrices durante su carrera, especialmente en procesos de casting y escenas de ficción.

El actor describió cómo funcionan estos momentos dentro de la industria y relató experiencias que vivió mientras buscaba uno de sus papeles más conocidos.

Puedes leer: VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream



Actrices que Sebastián Vega ha besado

Durante la conversación, Vega recordó el casting para interpretar a 'Baby', personaje de A mano limpia. Según explicó, esa audición incluyó una serie de pruebas en las que debía besar a varias actrices para evaluar la química entre los postulantes.



El actor resumió ese momento diciendo: “me besé con todas las mujeres lindas de Colombia”, haciendo referencia a la cantidad de participantes que asistieron a la prueba.



Vega mencionó algunos nombres que estuvieron presentes en ese proceso. Aseguró que al casting asistieron Joana, Juliet Restrepo y Valentina Acosta, entre otras actrices conocidas.

Sobre la dinámica, dijo que fue un proceso continuo en el que tuvo que realizar varias escenas similares para cumplir con las exigencias de la producción. Según relató, la prueba consistía en actuar momentos románticos y de cercanía para valorar qué dupla funcionaba mejor en pantalla.

Durante la entrevista, uno de los presentadores le pidió identificar cuál había sido “el mejor beso” dentro de todos los que tuvo que dar en esos castings. Vega no quiso responder esa pregunta y prefirió evitar mencionar a alguien en particular.

Publicidad

El actor también habló sobre la calidad de los besos de ficción y explicó que estos no suelen ser agradables para los intérpretes. Sobre ese punto, afirmó: “los besos de actuación son muy malucos”.

Añadió que no involucran contacto profundo y que son estrictamente técnicos: “eso es… no hay lengua, y sí, eso es que se vea bien y ya”. También describió la situación como incómoda debido a la presencia del equipo de producción y la necesidad de repetir las tomas.

Publicidad

Sobre esa incomodidad expresó: “es mejor besar una chancleta… el beso de actuación uno le toca actuar que es delicioso, qué belleza”, señalando el contraste entre lo que se ve en pantalla y lo que realmente ocurre durante la grabación.

En otro fragmento de la entrevista, uno de los entrevistadores mencionó un supuesto peor beso y nombró a una actriz llamada Daniela. Vega no confirmó esa información y reiteró que prefería no señalar a nadie.

Al respecto, solo se limitó a reiterar que no daría nombres: “no, no voy a quemar a nadie”.

Insistió en que todos los besos de actuación tienen un nivel de incomodidad debido a las condiciones en que se realizan.

Puedes leer: Yina Calderón revela beso que le robó a Variel Sánchez delante de su pareja; se agarraron

Aunque la conversación también incluyó referencias a su relación pasada con Lina Tejeiro, el foco principal del segmento fue la descripción de los besos que tuvo que dar como parte de su trabajo actoral y la manera en que estos se ejecutan dentro del contexto profesional.

Publicidad

Mira también: Sebastián Vega y el listado de famosas que ha besado; hay besos ricos y otros malucos