Maru Yamayusa revela aspectos inéditos de la infancia que vivió con su papá

Maru Yamayusa reveló en exclusiva para los micrófonos de El Klub de La Kalle detalles íntimos especialmente de su padre, Luis Hernando Yamayusa, quien según la artista tuvo que superar un dramático accidente infantil que lo dejó con los brazos inarticulados.

La artista reveló que su familia tiene una historia fascinante y de gran relevancia en el desarrollo de la capital. Por el lado de su madre, eran pioneros en el transporte urbano y rural. De hecho, un tío de Maru fue el responsable de traer la primera flota que contaba con baño y azafata.

Por el lado de los Yamayusa, su abuelo, Silverio Yomayusa, estuvo involucrado en la construcción de los trenes en el país. Maru, nacida en Bogotá, reveló que sus raíces son mixtas, como el chopsui; su bisabuelo era japonés, un "viejo cascarrabias".



Su padre, Luis Hernando Yamayusa, tenía un aire asiático, con los ojos rasgados. A pesar de ser un hombre "severísimo" que deseaba tener hombres, Dios le envió cinco hijas. La familia residía en el barrio Santa Fe cuando era un sector "decente”



¿Qué sucedió con el papá de Maru Yamayusa?

Maru Yamayusa recuerda el dramático accidente que tuvo su padre, donde comentó que cuando este era un niño, acompañó a su abuelo, Silverio, en el trabajo de los ferrocarriles. En esa época existía un pequeño carro que usaba las ruedas del tren, conocido como la "mesita".

Estando al lado Luis Hernando se dejó caer y, al botarse, hizo un movimiento con los brazos. La mesita pasó por encima de sus brazos, fracturándolos. Tanto es así que debido a la falta de tecnología de aquellas épocas, afirmó que "se los pegaron en la mesa". La sanación fue "a lo bestia," y como resultado, Luis Hernando quedó con la movilidad muy limitada.

Debido a esta condición lo obligaba a comer de una manera particular. Sin embargo, Maru recuerda que a pesar de su condición física Luis Hernando Yamayusa se dedicó rigurosamente a la educación de sus cinco hijas. Él les enseñó a leer, escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar a los 6 años. Las clases eran todas las noches, a las 7.

Sumado a esto, Maru, recordó una noche en que su hermana no había estudiado y le suplicó que hiciera reír al padre para que la clase terminara.

En un acto de osadía, Maru se paró frente a la pequeña mesa de estudio y le preguntó a su padre por qué no estudiaba guitarra, ya que sus brazos habían quedado en una posición particular.

El viejo, quien era "severísimo," se quedó "tronchado," sin saber si reír o pegarle, y finalmente dijo: "Usted ya me sacó del de quicio hoy no hay clase". Recordó con alegría la actriz.

