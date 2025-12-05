Publicidad

Tensión en Desafío Siglo XXI: reclamo de Tina y declaración de Rata en pleno reality

Tensión en Desafío Siglo XXI: reclamo de Tina y declaración de Rata en pleno reality

Una fuerte discusión por los chalecos de sentencia sacudió la casa Gamma, mientras en la casa Alpha sorprendió la confirmación de un nuevo romance entre dos participantes.

Reclamo de Tina y pedida de mano en pleno reality
Tina hace reclama al capitán por ponerle chaleco y dos participantes se vuelven pareja
Foto: captura de video
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

En el capítulo 106 del Desafío Siglo XXI la tensión fue evidente en la casa Gamma, puesto que durante el prgrama, la presentadora Andrea Serna preguntó a los concursantes acerca de los chalecos de sentencia, lo que llevó a la desafiante Tina a expresar su inconformidad por el chaleco que portaba.

La participante reclamó a su capitán, Zambrano, argumentando que colocarle el chaleco a ella y a su compañero no respondía a un criterio justo de rendimiento, sino a favoritismos. Según ella, algunos participantes se benefician injustamente, usando a otros como “comodines” para avanzar.

Puedes leer: Dos participantes del Desafío abandonan la competencia tras lesión; Andrea Serna llora

Zambrano respondió duro, calificando las acusaciones como una falta de respeto. Afirmó que la sentencia obedecía al desempeño en las pruebas, señalando que, según su evaluación, Tina y Julio no cumplieron con la exigencia del reto, lo que generó diferentes reacciones de otros miembros de la competencia.

La discusión escaló cuando otros participantes de la casa Alpha y de la casa Neos interviniendo para respaldar a Tina. Algunos la defendieron enfatizando en que el trato fue injusto, cuestionando la actitud de Zambrano y dejando en evidencia el favoritismos dentro del grupo.

¿Rata y Deisy del Desafío son pareja?

Mientras el drama aumentaba en la casa Gamma, en la casa Alpha surgió lo que nadie se esperaba, la pareja conformada por Deisy y Rata confirmó públicamente su noviazgo.

Desde etapas anteriores del reality se especulaba sobre su cercanía, pero fue durante la revisión de redes sociales, ordenada por la producción, que la duda se aclaró ante la pregunta directa, Deisy aceptó que Rata era su novio.

Puedes ver: " type="text/html" data-cms-ai="0">Polémica por romance de Deisy y Rata del Desafío: "132 millones de razones para amarlo"

Para oficializar la relación frente a cámaras, la presentadora conocida como Mafe Aristizabal solicitó que Rata pidiera formalmente noviazgo a Deisy, posteriormente, el concursante le propuso a Deisy ser su pareja, y ambos cerraron el momento con un beso, sorprendiendo a compañeros y espectadores.

Con este capítulo del Desafío Siglo XXI muchos espectadores manifestaron inconformidad en las diferentes plataformas digitales, donde la mayoría de comentarios eran de apoyo hacia Tina; no están de acuerdo con la forma de evaluación que Zambrao está llevando a cabo, y además, señalan que su trato hacia los demás participantes es "irrespetuoso e injusto".

El conflicto en la casa Gamma deja en tela de juicio las decisiones de producción o liderazgo que pueden generar divisiones profundas, desconfianza y debates sobre justicia interna.

Por otro lado, la historia de Deisy y Rata, una relación nacida en medio de la competencia, con la presión de pruebas y audiencia encima, podría cambiar la forma en que sus compañeros los perciben y afectar la estrategia de equipo, según algunos usuarios; mientras otros tantos enfatizan estar de acuerdo con este romance.

Mira también: Lina rompe silencio sobre lo que pasó en el Desafío con Pedro

