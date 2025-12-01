Dos participantes del Desafío abandonan la competencia tras lesión; Andrea Serna llora

En el capítulo más reciente del Desafío Siglo XXI el ambiente cambió durante una prueba en el Box Blanco, donde una de las concursantes, Lina, sufrió una dislocación en el hombro que impidió su continuidad. Pese a que intentó mantenerse, un dictamen médico la obligó a abandonar la competencia.

Asimismo, la presentadora Andrea Serna convocó a todos los equipos para dar la noticia en la que Lina no podría continuar, y como su compañero era Pedro, la dupla debía abandonar el programa, este anuncio sacó lágrimas de más de uno, incluida la misma Andrea.

El retiro de Lina y Pedro generó un ambiente de mucha emoción entre participantes y expectadores que expresaron su trsiteza por medio de redes sociales. Lina no ocultó su tristeza, lloró, pidió perdón a su pareja y sus compañeros, e hizo un emotivo agradecimiento por la oportunidad.



Pedro, por su parte, expresó su respeto por la decisión médica. Reconoció las ganas que tenía de seguir, pero aceptó que la salud de Lina era prioridad. Con voz quebrada admitió que las circunstancias eran difíciles y mostró gratitud por el apoyo del equipo.

Varios miembros del equipo intentaron contener las lágrimas y algunos necesitaron apoyo emocional para recomponerse.

¿Qué significa la salida de Pedro y Lina en el Desafío?

La dupla conformada por Pedro y Lina estaba sentenciada para un próximo “Desafío a Muerte”, junto con otras parejas. Su salida por lesión provocó que la producción decidiera cancelar esa prueba, así, con la dupla eliminada, el resto de competidores que estaban en riesgo quedó salvado.

Este giro inesperado cambia el rumbo de la competencia, pues no solo se altera la competencia por la permanencia, también se crean nuevas estrategias en los equipos.

La decisión de Pedro y Lina de retirarse también afecta la logística del programa. La producción debe ajustar los desafíos programados, redistribuir roles y replantear el cronograma de eliminaciones, garantizando que la competencia continúe de manera justa para los demás participantes.

En capítulos anteriores, Neos había perdido a la pareja de Mencho y Cristian por una lesión del participante, lo que llevó al regreso de la parjea Kathe y Roldán.

Normalmente, regresa a la competencia la última pareja eliminada, pero debido a la lesión por parte de Cristan, no podía regresar su pareja. Además Pedro y Lina estában sentenciados a muerte, debido a esto, se determinó que ellos serían los eliminados de ciclo.

Sin llevar a cabo la prueba de eliminación y las demás parejas sentenciadas, como lo son: Kathe y Roldán, Tina y Julio, Valkyria y Gio, se salvaron de una competencia en el Box Negro.

