Guns N’ Roses regresa a Colombia con concierto en Bogotá y Medellín; esto debes saber

Guns N’ Roses vuelve a pisar tierra colombiana: la legendaria agrupación de glam y heavy metal ha anunciado oficialmente su regreso con dos presentaciones imperdibles como parte de su más reciente gira mundial, titulada “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Aunque desde hace semanas distintas ciudades del país habían lanzado campañas de expectativa, fue solo hasta las 10:00 a.m. del 6 de junio que se oficializó la noticia: la banda se presentará el 7 de octubre en el estadio Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá y el 11 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los fanáticos del rock en Colombia podrán revivir la energía de clásicos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle y Paradise City, en lo que promete ser un reencuentro cargado de nostalgia y poder.

Etapas de venta de boletas para Guns N' Roses

Según lo informado por los organizadores, la venta de entradas se realizará en dos fases. La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella iniciará el próximo 10 de julio. Dos días después, el 12 de julio, se abrirá la venta general para todo el público.

Este esquema busca brindar un acceso más organizado y equitativo a quienes han esperado durante años el regreso de Guns N’ Roses al país.

Precios para concierto de Guns N' Roses: Medellín y Bogotá, con boletas desde $149.000

Los precios de las entradas varían ampliamente según la ubicación. En Medellín, el rango va desde los $149.000 más cargos por servicio hasta los $1.202.000 por acceso a zona PIT. Algunas tarifas destacadas son:



Norte Baja: $180.000

VIP: $721.000

Occidental Oro Alta: $1.141.000

PIT: $1.202.000

En Bogotá, los valores también cubren un espectro amplio. Los fanáticos podrán adquirir boletas desde $240.000 en zonas preferenciales hasta el mismo precio máximo de $1.202.000 en la exclusiva zona PIT. Entre los precios más representativos están:



Preferencial: $240.000

VIP: $637.000

109 - 116: $721.000

PIT: $1.202.000

Esta nueva etapa del tour no se limita a Colombia. La banda ya ha ofrecido conciertos en Japón, Australia, Europa, Brasil y Estados Unidos, y su agenda también incluye paradas en países como Chile, México y Argentina.

El entusiasmo por grandes conciertos también ha sido terreno fértil para estafas.

En Bogotá, recientemente se alertó sobre la venta fraudulenta de entradas para un falso show de Bon Jovi en el estadio El Campín. Las autoridades recomiendan verificar siempre los canales oficiales de venta para evitar caer en engaños.

El regreso de Guns N’ Roses a Colombia marca un hito en la agenda musical del país este 2025. Dos fechas, dos ciudades y miles de fanáticos listos para reencontrarse con una leyenda del rock.

