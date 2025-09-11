Reconocido cantante de vallenato revela insólito detalle de cómo esquivó su destino final

En las últimas horas, el reconocido cantante de vallenato, Óscar Gamarra confesó en una entrevista con La Red, como por poco pierde la vida, debido a la inseguridad y delincuencia que hay en Bogotá, esto mientras se desplazaba en un vehículo junto a un grupo de conocidos.

Óscar Gamarra, cantante de origen de la guajira lanzó últimamente su álbum con el nombre ‘El Vallenato que me gusta’, quien contó con la participación de Camilo Carvajal, como su acordeonero. Gracias a esto el cantante nacional buscaba expandir sus horizontes para ser más reconocido, por lo cual decidió a viajar a Bogotá.

Puedes leer: Carolina Cruz se ausenta de Día a Día: la verdadera razón que despierta preocupación



En su diálogo con el programa de La Red, Gamarra entregó detalles sobre el suceso, donde estuvo en riesgo su integridad, sumado a las tres personas que se encontraban dentro del vehículo cuando esto sucedió. Además, contó que tenía un concepto diferente sobre la ciudad de Bogotá.

¿Cómo fue que casi pierde la vida Óscar Gamarra?

Durante su confesión en la Red, Óscar Gamarra explicó que se encontraba en un hotel de Bogotá y no percibió algún movimiento extraño durante su estancia en este lugar. Sin embargo, un día que el cantante tuvo que salir a cumplir un compromiso laboral, un vehículo blindado comenzó a seguir su camioneta.

Puedes leer: Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

Publicidad

En un punto Gamarra comentó que el vehículo los cerró y llegaron varios motorizados, quienes los encañonaron y les pidieron sus objetos de valor; dinero, joyas de oro y celulares. Una vez el cantante entregó una cadena valiosa y su reloj, un escolta que iba con el artista reaccionó y se formó un tiroteo donde una persona resultó herida.

Publicidad

Óscar Gamarra recordó que en ese momento sintió mucho pánico y miedo, debido a que varios disparos impactaron en el vehículo en el que iban. Así mismo, relató cómo hubo una lluvia de vidrios sobre las parejas de los artistas. Afortunadamente, no hubo ningún herido y salieron ilesos.

Finalmente, Gamarra explicó que esa misma noche tuvo un concierto, en el cual le comentó a sus fanáticos sobre este momento y como solo estuvo atento a la puerta, rogando por su vida.

La inseguridad en Bogotá se encuentra muy disparada, al punto que la concejal Diana Diago advirtió que en los primeros seis meses del año ocurrieron 15000 robos a celulares, siendo equivalente a 87 hurtos diarios, siendo Óscar Gamarra una víctima más de esta modalidad de delincuencia.

Mira también: PAOLA JARA ROMPE EL SILENCIO: la VERDAD sobre su relación con Iván Calderón (¡Confesión IMPACTANTE!)