La Kalle  / Noticias  / Nación  / Claudia López revela el sueldazo que tuvo en su paso en la alcaldía de Bogotá

Claudia López revela el sueldazo que tuvo en su paso en la alcaldía de Bogotá

La precandidata presidencial Claudia López estuvo en los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de oct, 2025