Claudia López revela el sueldazo que tuvo en su paso en la alcaldía de Bogotá

Claudia López, precandidata presidencial, reveló un aspecto de sus finanzas personales durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. En medio de una de las preguntas de los presentadores de El Klub de La Kalle, la exalcaldesa reveló un dato curioso sobre el tope de su tarjeta de crédito personal, vinculándolo directamente a lo que fue su remuneración como máxima autoridad de la capital.

Al ser interrogada sobre el cupo de su tarjeta catalogada como “doradita” por uno de los integrantes de la mesa y que “debe ser grande” Claudia López no dudó en afirmar que “por ahí unos 20 millones de cupo. Usted que era mi salario de alcaldesa entonces es mi tope”. Esta cifra, según la misma precandidata, representaba su salario como alcaldesa de Bogotá, y por ende, el límite de su capacidad crediticia personal.

Este detalle financiero, aunque personal, se enmarca en la defensa que Claudia López hizo de su gestión administrativa en la capital. La precandidata insistió en que su experiencia en el gobierno de Bogotá la diferencia de otros contendientes. “Yo ya goberné sin un escándalo de corrupción Manejé la chequera más grande de Colombia que la ama”, aseguró.

¿Qué más reveló Claudia López en la entrevista?

La exalcaldesa de Bogotá, a pesar de haber tenido bajo su responsabilidad las finanzas de la ciudad más grande del país, logró salir adelante y enfrentar múltiples crisis, según sus propias palabras. Además Claudia López manejó la crisis de la pandemia y el subsiguiente reto de la reactivación. Para lograr esto, se implementó “el plan de obras más grande que se haya hecho en la historia de Bogotá”.

En este proceso, Claudia López no ocultó que se hicieron necesarias grandes inversiones, utilizando tanto crédito como los recursos de los ciudadanos. “yo cogí créditos y cogí los impuestos de los bogotanos”, explicó. Sin embargo, el punto clave que resaltó ante la audiencia de El Klub fue la transparencia de su administración: “No se perdió un solo peso, nadie tiene un escándalo de corrupción en mi gobierno”.

Cabe destacar que este comentario se debe a la pregunta de un oyente que comparó la ciudad “rota” por las obras con una remodelación, ante esto Claudia López defendió que las molestias temporales valen la pena para tener una ciudad más productiva. La exalcaldesa se presentó como una gestora honesta y eficaz, capaz de manejar grandes presupuestos (como el salario de alcaldesa que marca el tope de su tarjeta de crédito) sin caer en la corrupción que tanto lacera al país.

