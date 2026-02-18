Papá de universitario de El Bosque revela cómo fue que lo encontró: "Una pareja"

En medio del dolor y con más preguntas que respuestas, la familia de Cristian Sneider Martín Martín, un joven estudiante universitario de 16 años, habló sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona boscosa del municipio de Gachancipá (Cundinamarca), a donde jamás pensaron que podría llegar.

Cristian, quien cursaba el primer semestre del programa de Matemáticas y Ciencia de Datos en la Universidad El Bosque, había salido de su casa en el sur de Bogotá en la madrugada del 16 de febrero rumbo a clases.

Puedes leer: Revelan imágenes de levantamiento a estudiante de El Bosque; detalles en el lugar



Así fue el hallazgo del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá

Sus padres perdieron contacto con él horas después y a eso de las 7 de la noche lo que los llevó a activar su búsqueda, “El hizo sus tareas el fin de semana, trabajó el domingo normal. Ese lunes madrugó, se despidió de mí y de la mamá y le dijo que venia a almorzar”. Aseguró en una entrevista radial.



primero intentando comunicarse por teléfono y luego rastreando la ubicación de su celular.A medida que se fueron acercando e insistiendo con las llamadas, encontraron el celular de Cristian al escucharlo sonar.

La ubicación del dispositivo indicó que el joven estaba en una zona montañosa de Gachancipá, un lugar desconocido para sus padres. Fue allí, luego de varias horas de caminata, que finalmente fue encontrado sin vida.

La familia y las autoridades no sólo recorrieron el terreno, sino que en su recorrido fueron acompañados por una pareja de campesinos del sector, quienes los ayudaron a cruzar partes de la montaña durante la búsqueda del joven.

Publicidad

“Dimos con un pareja en una finca y nos ayudaron a buscar. Salimos todos hasta donde estaba la ubicación del teléfono. Caminamos por 25 minutos”, Dijo el papa del joven.

Para la familia Martín resulta ilógico que Cristian apareciera en esa zona, pues aseguran que él nunca había transitado por allí y que no conocía el terreno montañoso en el que fue encontrado.

Publicidad

A medida que se fueron acercando e insistiendo con las llamadas, encontraron el celular de Cristian al escucharlo sonar.

Sobre esto, el padre del joven, Augusto Martín, dijo en una entrevista para Blu Radio: “Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”.

Agregó que esperan la revisión de los estudios forenses para esclarecer qué ocurrió, pero afirmó que, según su impresión personal, “En esto hay manos criminales”.

Los familiares denunciaron que comenzaron a recibir mensajes extorsivos en los que afirmaban saber que ya habían hallado el cuerpo del joven. No obstante, la Policía les aconsejó no responder, pues se trataría de delincuentes.

Puedes leer: Así fueron las últimas horas de vida de Cristian Martín, encontrado muerto en Gachancipá

La Policía también encontró el cuerpo en el sitio señalado por las coordenadas y lo preservó para las diligencias correspondientes, aunque no se ha confirmado públicamente cómo llegó al lugar ni qué móviles rodearon su deceso.

Publicidad

Asimismo, la madre de Cristian, Janeth Martín, recordó con angustia cómo perdieron contacto con su hijo y cuántas llamadas sin respuesta generaron desesperación.

El caso continúa bajo investigación. Mientras tanto, la familia de Cristian Martín y quienes lo conocieron siguen buscando respuestas sobre las circunstancias de su desaparición y fallecimiento en un lugar tan remoto e inesperado.

Publicidad

“Nos deja muchas preguntas y controversias. ¿Por qué aparece por acá tan lejos de Bogotá? Nosotros nunca vinimos por acá”

Mira también: Computador y GPS, pistas clave sobre joven muerto en Gachancipá; ¿qué información tienen?