Fuerte tropiezo de Catherine Siachoque en el cumpleaños de Miguel Varoni; quedó en el piso

Miguel Varoni y Catherine Siachoque , una de las parejas más admiradas de la farándula latinoamericana , vivieron una noche llena de emociones y risas el pasado 11 de diciembre, cuando celebraron el cumpleaños número 60 del actor.

La íntima velada, realizada en un lujoso hotel, no solo destacó por su calidez y amor, sino también por un inesperado momento que se robó el show: una aparatosa caída de Siachoque que dejó a todos sorprendidos.

En un video que rápidamente s e viralizó en redes sociales, se observa cómo, mientras compartían u n pastel de cumpleaños, Miguel Varoni se acerca a su esposa para darle un beso.

Fue entonces cuando Catherine, al intentar corresponder el gesto, perdió el equilibrio y terminó en el suelo. Las risas no se hicieron esperar. “¡¿Te caíste de la silla?! Ven acá… Levántate”, exclamó Varoni entre carcajadas, mientras ayudaba a su esposa a reincorporarse.

El moment o fue comentado con humor tanto por los protagonistas como por sus seguidores.

“Miguel me pidió de regalo que subiera esto. ¡Desprestigio total! He quedado por el piso”, escribió Catherine junto al video, agregando emojis que reflejaban su diversión por la situación . Por su parte, Miguel bromeó en los comentarios: “Y eso que no toma, si no, imagínense lo que sería jajaja”.

A pesar del incidente, la noche continuó con alegría y celebración. Siachoque compartió otro mensaje en sus redes sociales dedicado a su esposo, expresando su amor y felicitándolo por sus 60 años: “Feliz cumpleaños, esposo mío. Que mi Dios te siga bendiciendo”.

El video de la caída, sin embargo, se convirtió en el punto más comentado de la velada , reflejando el sentido del humor que caracteriza a la pareja.

La relación entre Miguel Varoni y Catherine Siachoque, que comenzó en 1997 durante las grabaciones de la telenovela Las Juanas, ha sido una de las más estables y queridas en el mundo del entretenimiento.

Desde su boda en 1999, ambos han mantenido una conexión única que no solo ha conquistado a sus fanáticos, sino que también ha demostrado la fortaleza de su vínculo, basado en el amor y la complicidad.

Con este divertido episodio, la pareja reafirmó por qué son tan queridos por el público: su autenticidad, su capacidad de reírse de sí mismos y su evidente amor mutuo.

La caída de Catherine Siachoque, lejos de ser un contratiempo , se convirtió en el toque humorístico que inmortalizó la celebración de los 60 años de Miguel Varoni.

