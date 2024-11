Catherine Siachoque reveló los motivos por los que no tuvo hijos con Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo latinoamericano. Con más de 25 años de matrimonio, han demostrado que el amor y la complicidad son la base de una relación exitosa , incluso cuando decidieron no tener hijos.

Catherine Siachoque, reconocida por su talento en telenovelas como Sin Senos No Hay Paraíso y La Casa de al Lado, confesó en el programa Secretos de Villanas que nunca sintió el deseo de ser madre. “ No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no. La verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida” , reveló la actriz bogotana.

Por su parte, Miguel Varoni tampoco tenía la paternidad como un objetivo de vida, lo que fortaleció su vínculo con Siachoque. “Dios me tiene destinado a Miguel, que tampoco soñaba con ser papá” , añadió la actriz. Esta afinidad en su visión de vida ha sido clave para mantener una relación sólida y sin conflictos en este aspecto.

Intentos y reflexiones sobre la maternidad

Aunque ambos coincidieron en no buscar hijos, Siachoque admitió que hubo un momento en su vida en el que se cuestionó si en el futuro podría arrepentirse de esta decisión. En ese contexto, consideró someterse a tratamientos de fertilización asistida.

“Igual le dije a Miguel: ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque, ¿qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y sí quiera?’. Así somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer” , confesó. Sin embargo, los tratamientos no tuvieron éxito.

La actriz también tomó medidas preventivas al congelar sus óvulos, dejando abierta la posibilidad de ser madre en el futuro. No obstante, esta opción no parece ser una prioridad para la pareja, quienes han encontrado en su relación y en sus carreras artísticas una fuente plena de felicidad.

La historia de amor entre Catherine Siachoque y Miguel Varoni comenzó durante la grabación de Las Juanas. Según la actriz, no fue un flechazo inmediato, pero un viaje cambió todo: “Yo lo vi por detrás y te juro que sentí algo en el corazón, fue cupido y dije ‘¿esto qué fue?’” . Desde entonces, han sido inseparables, casándose a finales de los 90 y consolidándose como una pareja ejemplar en la industria.

Siachoque y Varoni han demostrado que las decisiones personales, como no tener hijos, no definen la calidad de una relación. “La vida de cada quien se respeta” , comentan sus seguidores, quienes aplauden su honestidad y amor incondicional.