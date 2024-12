Conmovedora despedida de Miguel Varoni a Sandra Reyes: “Mi doctora Paula”

El fallecimiento de Sandra Reyes, este domingo 1 de diciembre de 2024, dejó un vacío irreparable en la televisión colombiana. La actriz, perdió la batalla contra el cáncer de seno , una enfermedad que enfrentó con valentía en los últimos meses de su vida.

Su partida no solo representa una pérdida para sus seres queridos, sino también para la industria del entretenimiento, que despide a una figura inolvidable.

Sandra Reyes será siempre recordada por su carisma y talento, cualidades que cautivaron a millones de espectadores. Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de la doctora Paula Dávila en 'Pedro el Escamoso', la reconocida telenovela que marcó un antes y un después en la televisión nacional.

Este personaje la convirtió en un rostro querido en los hogares colombianos y le permitió ganarse un lugar especial en el corazón del público.

Sandra Reyes, actriz colombiana / FOTO: Caracol Televisión

Qué dijo Miguel Varoni sobre la muerte de Sandra Reyes

La noticia de su fallecimiento fue un golpe devastador para sus compañeros de profesión y sus admiradores. Miguel Varoni, quien interpretó al inolvidable “Mompirri” en la misma producción, no tardó en expresar su dolor.

El actor compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto de ambos durante las grabaciones: “Hasta siempre, mi Doctora Paula. Sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón” . Sus palabras reflejan el profundo afecto y respeto que tenía por quien fuera su compañera y amiga.

¿De dónde era Sandra Reyes y cuántos años tenía la actriz?

Nacida en Bogotá el 15 de mayo de 1975, tenía 49 años. Sandra Reyes demostró desde temprana edad su pasión por la actuación. Su debut en televisión se dio en 1994 con la serie Clase aparte, donde interpretó a María José.

Sin embargo, fue su papel como Adriana Guerrero en La mujer del presidente (1997) el que la consolidó como una actriz versátil y talentosa, capaz de transmitir emociones profundas en cada una de sus interpretaciones.

Sandra Reyes batallaba contra un cáncer de mamá, falleció a los 49 años. /Fotos: Instagram

Más allá de la pantalla, Sandra era conocida por su calidez humana y cercanía con sus colegas. Su trayectoria incluyó múltiples producciones exitosas que dejaron huella en la televisión nacional. A pesar de su partida, su legado artístico y el cariño de quienes la conocieron mantienen viva su memoria.

La despedida de Miguel Varoni es solo una muestra del impacto que Sandra Reyes tuvo en la vida de quienes compartieron con ella. Su talento, su sonrisa y su espíritu luchador quedarán grabados para siempre en la historia de la televisión colombiana y en el corazón de sus seguidores.

¿Cuántos hijos tenía Sandra Reyes?

Sandra Reyes tenía un hijo llamado Jerónimo que en la actualidad tiene aproximadamente 15 años, con quien compartió su estilo de vida en una finca ubicada en Ubaté, Cundinamarca.

Durante la pandemia, la actriz d ecidió mudarse a esta zona rural, donde se dedicó a cultivar su propia tierra y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural.