Este es el cáncer que padeció actriz de Pedro El Escamoso; lo detectó en una escena

La reconocida actriz colombiana Andrea Guzmán, famosa por su papel de ‘Yadira Pacheco’ en la icónica telenovela "Pedro el Escamoso", ha compartido recientemente una historia de vida que ha conmovido a sus seguidores. En una entrevista con la revista Vea, la bogotana de 46 años reveló cómo, en medio de las grabaciones de la telenovela que la catapultó a la fama, descubrió un problema de salud que cambiaría su vida para siempre.

Andrea, que inició su carrera artística antes de los 15 años, relató que mientras interpretaba a su inolvidable personaje, notó un cambio en su cuerpo que inicialmente pasó desapercibido. “Había notado una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día, viendo una escena al aire, noté que la bola había crecido y decidí ir al médico”, comentó la actriz. Lo que parecía un simple detalle físico se transformó en un diagnóstico devastador: cáncer de tiroides.

La noticia llegó cuando Guzmán tenía solo 22 años. “Me asusté mucho porque el diagnóstico indicaba que habría que operar con urgencia. No entendía cómo eso me ocurría si en mi familia no había antecedentes y yo era una persona saludable”, expresó. La intervención quirúrgica fue exitosa, y afortunadamente no fue necesario recurrir a tratamientos más agresivos como la quimioterapia.

A pesar del éxito de la operación, la vida de Andrea cambió significativamente. “Una medicina de por vida para suplir la falta de la tiroides fue la recomendación médica. Al principio fue duro. Te cambia el estilo de vida, los primeros meses te deprimes, te da mal genio, pero luego te vas acoplando”, explicó Guzmán, quien ha aprendido a llevar una vida plena a pesar de las dificultades.

Este episodio no fue el único desafío de salud que enfrentó la actriz. Nueve años después, en un examen de rutina, le detectaron células cancerígenas en el cuello uterino, lo que requirió otra intervención. Sin embargo, Guzmán ha sabido enfrentar cada obstáculo con valentía, disfrutando de su carrera y de su familia, conformada por su esposo Paolo Miscia y sus dos hijas, Micaela y Martina.

