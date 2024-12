VIDEO: Miguel Varoni rompe en llanto en plena entrevista tras la muerte de Sandra Reyes

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras la muerte de la actriz Sandra Reyes, reconocida por su papel como la “Doctora Paula” en la exitosa telenovela Pedro el Escamoso. La actriz falleció el 1 de diciembre a los 49 años, luego de batallar contra un cáncer.

Uno de los más afectados por la noticia fue Miguel Varoni, su compañero de elenco en la icónica producción. A través de sus redes sociales, el actor compartió un sentido mensaje que reflejó la tristeza y el cariño que siempre tuvo por su amiga y colega:

"Hasta siempre, mi Doctora Paula… Sumercé no sabe la falta que me va a hacer . ¡Dios me la bendiga! Siempre estará en mi corazón", escribió Varoni junto a una fotografía en la que ambos aparecen durante las grabaciones de la telenovela.

Miguel Varoni no puede contener sus sentimientos en plena entrevista

En una entrevista reciente con Noticias Caracol, Varoni habló sobre su relación con Sandra Reyes y recordó conmovido una escena especial de la segunda temporada de Pedro el Escamoso. Durante el rodaje, surgió un gesto improvisado que marcó a ambos:

"Estoy acordándome de una escena en la peluquería... Le abrí la puerta del carro, eso no estaba en el guion. Y Sandrita me dijo: 'Ay, Pedro, usted siempre abriéndome la puerta' o algo así. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón", expresó visiblemente afectado.

Sandra Reyes fue más que la inolvidable 'Doctora Paula'. Su trayectoria incluyó proyectos memorables, como su participación en la reciente telenovela Rigo , donde interpretó a Aracely, la madre del protagonista.

A pesar de su exitosa carrera, su papel en Pedro el Escamoso consolidó su lugar en el corazó n de los colombianos.

Nicolás Reyes, primo de la actriz, confirmó su fallecimiento y destacó el impacto que tuvo tanto a nivel artístico como humano: "Sandra dejó un legado invaluable en nuestra familia y en la industria del entretenimiento".

Miguel Varoni no fue el único en expresar su pesar. Seguidores y colegas también utilizaron las redes sociales para despedirse de la actriz. Entre los comentarios, muchos recordaron cómo su vida parecía haberse entrelazado con su personaje en la telenovela:

"Se despidió tal cual como en la segunda temporada de Pedro el Escamoso. Qué valiente haber interpretado un spoiler de su propia vida. Mis respetos para ella. Que en paz descanse", expresó un seguidor en Instagram.

El vacío que deja Sandra Reyes en la televisión colombiana es inmenso, pero su legado seguirá vivo en la memoria de quienes la admiraron como actriz y como ser humano. Su talento y su espíritu quedarán grabados para siempre.

