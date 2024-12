La última aparición de Sandra Reyes, actriz de Pedro El escamoso, estaba irreconocible

Los seguidores de la telenovela Pedro El Escamoso, así como de la actriz Sandra Reyes y su personaje de la doctora Paula, aún no salen del asombro tras la inesperada partida de Sandra Reyes, quien falleció este 1 de diciembre. La actriz, que conquistó al público con su talento y carisma, dejó lágrimas en muchos de sus fans tras su partida.

En los días previos a su fallecimiento, una imagen de Sandra Reyes se viralizó en las redes sociales. En la fotografía, la actriz aparece abrazando a una fan, pero lo que más sorprendió fue su aspecto demacrado, muy diferente al rostro radiante que siempre la caracterizó.

Aunque la actriz se mostró siempre reservada con respecto a su delicada enfermedad, el cáncer de seno, esta imagen dejó entrever la dura batalla que enfrentaba en silencio.

La imagen que evidencia el drástico cambio físico de la actriz Sandra Reyes /Foto: Instagram @sandrareyesfans

Edad de Sandra Reyes

Sandra Reyes, nacida en Bogotá en 1975, a los 49 años, siempre fue una mujer apasionada por la actuación, a pesar de haber estudiado Comunicación Social. Su carrera comenzó en 1994 con la serie juvenil Clase Aparte, pero fue su papel en Pedro el Escamoso el que la catapultó a la fama. En este éxito de la televisión colombiana, interpretó a la doctora Paula, un personaje que se convirtió en un ícono de la pantalla chica.

Este personaje, precisamente, adquirió una connotación especial en la segunda parte de Pedro el Escamoso. En la trama, la doctora Paula, quien había regresado para dar cierre a algunas historias, confiesa a Pedro Coral que padece cáncer.

Para muchos de los seguidores de la serie, esta coincidencia entre la ficción y la realidad de Sandra Reyes fue más que simbólica, especialmente cuando el personaje muere a causa de la enfermedad, tal como ocurrió en la vida real.

Sandra Reyes estaba irreconocible

Muchos de los televidentes criticaron el aspecto de la actriz en esa aparición, señalando que lucía más envejecida de lo que correspondía a su edad, sin saber que ella ya estaba enfrentando esa batalla en su vida personal.

La noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor entre sus compañeros de trabajo y admiradores. Miguel Varoni, quien compartió escenas memorables con ella en Pedro el Escamoso, no tardó en expresar su tristeza a través de las redes sociales.

En un emotivo mensaje acompañado de una foto de ambos en las grabaciones, Varoni escribió: "Hasta siempre, mi Doctora Paula. Sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón" . Este gesto reflejó el cariño y respeto que Sandra Reyes despertaba en quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella.

Se conoció que sus restos serán trasladados al municipio de Ubaté donde vivió sus últimos días de vida alejada de la ciudad y dedicada a labores del campo, lo cual le gustaba.